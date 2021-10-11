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Прекращает работу пункт пропуска на границе с Украиной

  • 11.10.2021, 9:08
  • 6,236
Прекращает работу пункт пропуска на границе с Украиной

Там начинаются строительные работы.

Международный пункт пропуска «Мохро» на белорусско-украинской границе с 11 октября временно прекращает работу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

— В понедельник с 09.30 в автодорожном пункте пропуска «Мохро» на границе с Украиной начнутся строительные работы, — рассказали в ведомстве.

О сроках окончания работ информации нет.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-украинскую границу.

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