Прекращает работу пункт пропуска на границе с Украиной
- 11.10.2021, 9:08
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Там начинаются строительные работы.
Международный пункт пропуска «Мохро» на белорусско-украинской границе с 11 октября временно прекращает работу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
— В понедельник с 09.30 в автодорожном пункте пропуска «Мохро» на границе с Украиной начнутся строительные работы, — рассказали в ведомстве.
О сроках окончания работ информации нет.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок через белорусско-украинскую границу.