В Минске стреляли в министра внутренних дел 8 17.10.2021, 12:17

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Он чудом остался жив.

В Минске 75 лет назад стреляли в министра внутренних дел республики Сергея Бельченко (1902 — 2002). Он чудом остался жив. Пуля снайпера не пробила одеяло, Бельченко получил лишь слабый ожог. Об этом происшествии известно из воспоминаний министра.

"Бандиты целенаправленно охотились за мной, — писал Сергей Бельченко. — В Минске 16 октября 1946 года снайпер из расположенного рядом с домом сарая, целясь через чердачное окно в окно моей спальни, выстрелил в меня".

Министр вспоминает, что произошло это на рассвете, вскоре после того как он вернулся домой: "Так как я был укрыт в тот день купленным Надеждой Павловной [женой Сергея Бельченко] одеялом, пуля, летевшая в меня, не пробила толщу ваты, а, свернув ее в комок, застряла там, нанеся в области живота удар и слабый ожог".

Из воспоминаний Бельченко следует, что стрелка не нашли. Кстати, в других советских республиках в то время подобных покушений на министров внутренних дел не было.

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