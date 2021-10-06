Экономист о белорусском агросекторе: Искать в нем точку роста — занятие для людей с очень развитым воображением 4 6.10.2021, 14:21

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За редкими исключениями, ни одна страна не растет, опираясь на сельское хозяйство.

Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (Beroc) Лев Львовский в «Фейсбуке» прокомментировал заявления Лукашенко о сельском хозяйстве:

— Вчера Александр Лукашенко целый день занимался вопросами сельского хозяйства: все стратегически важно, «сев озимых — вопрос номер один», «объявлена тревога», «отчеты по падежу скота от губернаторов» и так далее.

Просто для контекста: в сельском хозяйстве задействованы 8,7% белорусов, занятых в экономике, и эта цифра стабильно падает. Создают они 6,7% ВВП.

Средний темп роста этого вида экономической деятельности с 2011 года составил 1,9%, что, конечно, выше, чем наш общий темп роста в 1,2%, но существенно уступает тем же IT c их 10,3% в год.

Но дело вовсе не в том, что перспектив в этой сфере нет именно у нас. Доля мирового ВВП, приходящаяся на сельское хозяйство, уменьшается, <...> просто другие области экономики растут гораздо быстрее. Наше сельское хозяйство не убыточно, что уже неплохо, но искать в нем точку роста — занятие для людей с очень развитым воображением.

За редкими исключениями, ни одна страна не растет, опираясь на сельское хозяйство. А страны с большой долей ВВП, приходящейся на сельское хозяйство, — одни из самых бедных.

Таким образом, вопреки расхожему мнению, Беларусь не является аграрной страной. И слава богу.

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