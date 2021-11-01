США готовят меры против ОПЕК+ из-за дефицита нефти 1 1.11.2021, 13:45

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Вашингтон собрал сильнейшую за несколько лет коалицию.

США собрали сильнейшую за несколько лет коалицию, чтобы надавить на ОПЕК+ и вынудить картель из 23 стран дополнительно увеличить добычу нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой нескольких дипломатов и отраслевых инсайдеров, участвовавших в контактах.

Крупнейшие потребители нефти, включая Китай, Японию и Индию, за закрытыми дверями ведут дипломатическую кампанию на фоне разгона энергетиечской инфляции, из-за которой центробанкам приходится отказываться от стимулов и политики нулевых ставок.

Администрация Джо Байдена все больше встревожена ростом цен на бензин, которые достигли 7-летнего максимума, и уже несколько недель призывает ОПЕК+ прокачивать больше нефти, говорят источники Bloomberg. Япония, четвертый по величине потребитель нефти в мире, сделала редкий шаг, присоединившись к этим призывам в конце октября - впервые для Токио с 2008 года. Индия, третий по величине потребитель, также запросила больше поставок. Китай, по словам дипломатов, молчит на публике, но столь же громко говорит в частном порядке.

«Мы оказались в энергетическом кризисе, - заявил на этой неделе Амос Хохштейн, высокопоставленный американский дипломат в области энергетики. - Производители должны обеспечить сбалансированность рынков нефти и газа».

Сейчас каждый месяц страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, постепенно возвращая ее к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году.

Но этого мало. И США ведут переговоры с другими странами-потребителями энергии о том, как надавить на ОПЕК+, чтобы справиться с текущим кризисом поставок, сообщил Bloomberg высокопоставленный американский чиновник журналистам в Риме.

По его словам, обсуждается пакет ответных мер на случай если картель с участием Саудовской Аравии и России не предпримет никаких действий на ближайшем заседании 4 ноября.

За последний год цена нефти Brent выросла на 130% - с 36 до 83 доллара за баррель на фоне дефицита, которого статистика еще не видела. По оценке Goldman Sachs, в октябре мировые хранилища пустели со скоростью 4,5 млн баррелей в сутки, а их совокупные запасы по итогам года могут оказаться минимальными за 8 лет.

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