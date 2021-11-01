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В России уничтожили 35 тонн груш, лука и хрена из Беларуси

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  • 1.11.2021, 20:48
  • 5,208
В России уничтожили 35 тонн груш, лука и хрена из Беларуси
иллюстрационное фото

Груз ввозился в Россию без фитосанитарных сертификатов.

На прошлой неделе в Смоленской области России уничтожили 35 тонн продукции, нелегально ввезенной из Беларуси.

На полигоне ТБО оказалось 23,76 тонн груш, 4,63 тонн гранатов, 3,56 тонн лука, 1,66 тонн салата фризе и 1,43 тонны хрена. Груз ввозился в Россию без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

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