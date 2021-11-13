Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан 4 13.11.2021, 14:53

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Руководство корпорации объяснило свои планы существенным падением спроса на модель.

Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana, Skoda Rapid и текущей версии кроссовера Tharu на своем заводе в восточном городе Ичжэн. Этот завод является основным заводом по производству Santana в Китае с производственной мощностью 224 400 единиц в год.

Об этом сообщает «РБК-Украина Авто» со ссылкой на Automotive News.

Volkswagen объяснил свои планы относительно Santana существенным падением спроса на модель. Производство Santana началось в Китае в 1985 году. За 36 лет было выпущено более 6 миллионов автомобилей. За первые 10 месяцев этого года SAIC-Volkswagen продал 970 438 автомобилей, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее.

Согласно внутренним документам, вместо Santana и Rapid завод в Ичжэне будет производить компактный кроссовер T-Cross и обновленные кроссовер Tharu нового поколения, а также хэтчбек Polo и седан Lamando.

Ранее стало известно, что все новые автомобили могут получить «алкогольный замок». Такая норма прописана в новом законе о транспортной инфраструктуре.

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