Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан

Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан4
- 13.11.2021, 14:53
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Руководство корпорации объяснило свои планы существенным падением спроса на модель.
Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana, Skoda Rapid и текущей версии кроссовера Tharu на своем заводе в восточном городе Ичжэн. Этот завод является основным заводом по производству Santana в Китае с производственной мощностью 224 400 единиц в год.
Об этом сообщает «РБК-Украина Авто» со ссылкой на Automotive News.
Volkswagen объяснил свои планы относительно Santana существенным падением спроса на модель. Производство Santana началось в Китае в 1985 году. За 36 лет было выпущено более 6 миллионов автомобилей. За первые 10 месяцев этого года SAIC-Volkswagen продал 970 438 автомобилей, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее.
Согласно внутренним документам, вместо Santana и Rapid завод в Ичжэне будет производить компактный кроссовер T-Cross и обновленные кроссовер Tharu нового поколения, а также хэтчбек Polo и седан Lamando.
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