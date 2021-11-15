В Бресте на рабочего рухнула стрела автокрана 4 15.11.2021, 18:05

12,244

Он погиб.

Следственный комитет расследует обстоятельства гибели рабочего в Бресте, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 12 ноября с автокрана демонтировали телескопическую стрелу. 53-летний слесарь-ремонтник помогал ее разбирать.

«В результате обрыва строп стрела обрушилась на работника. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции предусматривают до трех лет лишения свободы.

Напомним, что лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов остаться дома с 1 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».