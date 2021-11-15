закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 22:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте на рабочего рухнула стрела автокрана

4
  • 15.11.2021, 18:05
  • 12,244
В Бресте на рабочего рухнула стрела автокрана

Он погиб.

Следственный комитет расследует обстоятельства гибели рабочего в Бресте, сообщает пресс-служба ведомства.

Днем 12 ноября с автокрана демонтировали телескопическую стрелу. 53-летний слесарь-ремонтник помогал ее разбирать.

«В результате обрыва строп стрела обрушилась на работника. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции предусматривают до трех лет лишения свободы.

Напомним, что лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский призвал белорусов остаться дома с 1 ноября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип