Президент Литвы: Часть мигрантов на границе Беларуси прибывают через Москву 16.11.2021, 9:33

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Гитанас Науседа

Гитанас Науседа предупредил об этом глав Латвии и Эстонии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть мигрантов с Ближнего Востока, которые сейчас находятся на границе Беларуси, прибыли из Москвы.

Об этом он сказал по итогам встречи со своими коллегами из Латвии и Эстонии.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых… мигранты приезжают через Москву», — отметил Науседа.

Польша, Литва и Латвия в последнее время столкнулись со значительным ростом числа мигрантов со стороны Беларуси.

Press conference by the Presidents of Lithuania, Latvia and Estonia https://t.co/4E2Z2oScUg — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2021

Нелегалов к границам этих страны организовано свозят силовики, подконтрольные диктатору Лукашенко.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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