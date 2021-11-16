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Президент Литвы: Часть мигрантов на границе Беларуси прибывают через Москву

  • 16.11.2021, 9:33
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Президент Литвы: Часть мигрантов на границе Беларуси прибывают через Москву
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа предупредил об этом глав Латвии и Эстонии.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что часть мигрантов с Ближнего Востока, которые сейчас находятся на границе Беларуси, прибыли из Москвы.

Об этом он сказал по итогам встречи со своими коллегами из Латвии и Эстонии.

«Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых… мигранты приезжают через Москву», — отметил Науседа.

Польша, Литва и Латвия в последнее время столкнулись со значительным ростом числа мигрантов со стороны Беларуси.

Нелегалов к границам этих страны организовано свозят силовики, подконтрольные диктатору Лукашенко.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

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