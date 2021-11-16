В Минске с утра произошло несколько серьезных ДТП

В Минске с утра произошло несколько серьезных ДТП1
- 16.11.2021, 9:38
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Движение транспорта затруднено.
В Минске этим утром произошло несколько ДТП. Движение по отдельным улицам затруднено. ГАИ просит учитывать автолюбителей эту информацию.
По сообщению столичной госавтоинспекции, ДТП произошло:
вблизи пересечения улиц Кальварийской и Домашевской: затруднено движение на участке улицы Кальварийской со стороны улицы Бельского в направлении улицы Цеткин;
на улице Аранской, 18 столкнулись несколько авто: затруднено движение по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ванеева;
на пересечении МКАД с улицей Притыцкого опрокинулся автомобиль.
Читатели zerkalo.io пишут, что из-за последнего ДТП стоит Каменная горка: «Пробка до МКАД точно. Пожарные, скорая, ГАИ едут по тротуару».
По прогнозам синоптиков сегодня в столице мокрый снег, ночью и утром на дорогах гололедица. Будьте внимательны и осторожны.