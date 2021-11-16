закрыть
16 ноября 2021, вторник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске с утра произошло несколько серьезных ДТП

1
  • 16.11.2021, 9:38
  • 3,980
В Минске с утра произошло несколько серьезных ДТП
фото: bymedia

Движение транспорта затруднено.

В Минске этим утром произошло несколько ДТП. Движение по отдельным улицам затруднено. ГАИ просит учитывать автолюбителей эту информацию.

По сообщению столичной госавтоинспекции, ДТП произошло:

вблизи пересечения улиц Кальварийской и Домашевской: затруднено движение на участке улицы Кальварийской со стороны улицы Бельского в направлении улицы Цеткин;

на улице Аранской, 18 столкнулись несколько авто: затруднено движение по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ванеева;

на пересечении МКАД с улицей Притыцкого опрокинулся автомобиль.

Читатели zerkalo.io пишут, что из-за последнего ДТП стоит Каменная горка: «Пробка до МКАД точно. Пожарные, скорая, ГАИ едут по тротуару».

По прогнозам синоптиков сегодня в столице мокрый снег, ночью и утром на дорогах гололедица. Будьте внимательны и осторожны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип