Washington Post: Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси обернулся против Лукашенко 7 18.11.2021, 14:48

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Режим не знает, что делать с тысячами людей, которых он привел с Ближнего Востока.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко организовал миграционный кризис на границе Польши. Однако агрессивная политика режима сыграла против него самого. Режим Лукашенко сейчас размышляет, что делать с тысячами людей, которых он привел с Ближнего Востока, пишет The Washington Post.

Первая трещина в «стратегии» Лукашенко появилась, когда автобусы вывезли мигрантов из лагеря на границе с Польшей. Это произошло после телефонного разговора диктатора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Белорусское государственное информационное агентство «БелТА» показало мигрантов, лежащих на бетонном полу на складе и палатках вблизи «логистического центра» в Брузгах. Агентство сообщило, что власти решили «переместить некоторых беженцев в другие места».

Лукашенко утверждает, что «решил» кризис в своем разговоре с Меркель, но не указывает, как именно. Однако тысячи мигрантов остаются в Белоруссии. Это ставит Лукашенко в затруднительное положение, теперь он должен решить проблемы, которые сам и создал. В то же время, диктатору трудно защитить свой «иллюзорный имидж» как «единственного гаранта стабильности и безопасности страны».

Во вторник мигранты забросали польских пограничников камнями, обувью и другими предметами, а польские пограничники использовали водометы.

Главные цели «атаки» Лукашенко – Польша и Литва, приютившие белорусских оппозиционеров, активистов и журналистов, сбежавших от репрессий режима после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года.

ЕС с октября 2020 года ввел четыре раунда санкций из-за злоупотреблений Лукашенко, включая вынужденную посадку самолета Ryanair в мае для ареста журналиста.

В понедельник Европейский Союз решил ввести пятый раунд санкций против лиц, агентств и авиакомпаний, причастных к миграционному кризису.

«В конце концов, если сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было до кризиса, Беларусь страдает как режим и страна. Режим Лукашенко получил новые санкции. У него появились новые проблемы с репутацией», – говорит аналитик Артем Шрайбман из Московского центра Карнеги.

Меркель выразила обеспокоенность из-за ситуации с мигрантами. Германия сообщила, что Меркель называла диктатора «мистер Лукашенко», явно избегая «титула» президента. Но это не помешало Лукашенко и его пропагандистским СМИ заявить о победе в своей «параллельной вселенной».

Но судя по комментариям министра иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лимец, Лукашенко не получил того, чего ожидал от разговора с Меркель. Лимец сказала, что Лукашенко потребовал от Европы признать его президентом и отменить санкции.

«Где победа? Вас не признают законным президентом. Вас признают диктатором, способным создавать проблемы. Поэтому я не считаю это дипломатическим прорывом. Это в определенном смысле только вопрос помощи заложникам: вы обсуждаете проблему с тем, кто контролирует заложников, а Лукашенко контролирует судьбы этих людей», — отмечает Шрайбман.

Миграционный кризис происходит на фоне нестабильности в регионе, когда Россия, главный союзник Беларуси, поднимает тревогу на Западе.

Российские войска собираются вблизи Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе предостерег Россию от «серьезной ошибки» возможного вторжения в Украину.

Недавно Лукашенко обнародовал тревожные предупреждения о том, что может приближаться Третья мировая война, и заявил, что хочет получить несколько дивизий российских ракет Искандер для защиты от того, что он называет агрессией НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что белорусские власти принимали непосредственное участие в создании кризиса, утверждая, что белорусское государственное туристическое агентство «Центркурорт» организовывало рейсы с мигрантами в Минск.

Шрайбман считает, что целью Лукашенко было отправить сообщение европейским лидерам об отмене санкций и признании его президентом Беларуси. Но он проиграл, недооценив единство ЕС в кризисе.

«Идея заключалась в том, чтобы найти уязвимое место и расколоть ЕС. Не получилось. Наоборот, санкции против режима не смягчаются, а усиливаются», – добавляет аналитик.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что 8 декабря крайний срок применения санкций США против белорусского государственного предприятия «Беларуськалий», что усугубит финансовые проблемы режима. Экспорт калия является важным вкладом в государственный бюджет Беларуси.

Период поэтапного применения санкций был разработан, чтобы дать компаниям время найти другие источники калия и прекратить торговлю с Беларусью. Болкунец добавил, что Лукашенко, вероятно, использовал «идею» кризиса мигрантов 2015 года, когда ЕС предложил Турции щедрое финансирование в обмен на остановку потока беженцев из Сирии и других стран. На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров даже призвал Европу заплатить Беларуси за помощь остановить поток мигрантов.

«Но Лукашенко просчитался, и теперь выхода нет», – считает Болкунец.

Аналитики говорят, что президент России Владимир Путин имеет значительное влияние на Лукашенко и пока Кремль позволял кризису разворачиваться.

Но Путин заявил, что Лукашенко не консультировался с ним, угрожая прекратить поставки российского газа в Европу через транзитный трубопровод через Беларусь. Путин добавил, что газ будет транспортироваться. С тех пор Лукашенко не упоминал об этой угрозе.

Политолог Бен Джуда сказал, что Лукашенко удалось поставить себя в центр проблем ЕС.

«Он дал понять европейским лидерам, что не собирается покидать власть», - добавил Джуда.

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Александр Лукашенко решил отомстить Европе за санкции и склонить Запад к переговорам. Сегодня на польско-белорусской границе собрались тысячи мигрантов с Ближнего Востока, которые при помощи белорусских силовиков пытаются попасть в страны Евросоюза. Ситуация на границе сложилась критическая: растет, с одной стороны, вероятность прорыва границы, с другой — гуманитарной катастрофы.

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