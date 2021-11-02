Ученые выяснили, зачем пандам нужен черно-белый окрас

Ученые выяснили, зачем пандам нужен черно-белый окрас1
- 2.11.2021, 11:50
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Исследование провели специалисты из Британии, Китая и Финляндии.
Оказалось, такой контрастный окрас – прекрасный камуфляж для бамбуковых медведей, обитающих на юго-западе Китая. Черные и белые пятна помогают им укрыться от врагов, среди которых красные волки, барсы и орлы, сообщает «Вокруг Света».
По словам профессора Бристольского университета Ника Скотта-Сэмюэля, большие панды кажутся нам хорошо заметными из-за того, что обычно мы видим их в зоопарках или на фото. То есть с близкого расстояния и на фоне, который отличен от их естественной среды обитания.
Тогда как в дикой природе панды довольно хорошо замаскированы, добавил профессор.
С помощью современных методов анализа команда изучила фотографии панд, сделанные в дикой природе. Ученые обнаружили, что черные пятна на шубе животных сливаются с темными объектами. В том числе стволами деревьев. Тогда как белые пятна растворяются на фоне листьев или снега.
Интересно, что началом исследования послужил случай с одним из его авторов – профессором Тимом Каро. Однажды он посмотрел на фотографию уголка дикой природы, которую прислали его китайские коллеги, и далеко не сразу разглядел на ней панду. Это натолкнуло ученого на мысль, что потенциальные хищники с их плохим зрением, возможно, тоже не смогли бы увидеть медведя.
Таким образом, исследователи опровергли утверждение о том, что большие панды очень заметны в своей естественной среде обитания.
Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.