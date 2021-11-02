Белорусским железнодорожникам дали «зеленый свет» к забастовке 1 2.11.2021, 16:18

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Сильное обращение.

Telegram-канал «ТРБ Транспорт Республики Беларусь» призвал работников БелЖД присоединиться к забастовке:

— Уважаемые коллеги, машинисты и помощники, путевые обходчики и слесари, механики и осмотрщики, дежурные и диспетчера, специалисты ИТР и железнодорожники всех профессий и должностей, а также руководители всех уровней,

Все вы понимаете важность и основную составляющую Белорусской железной дороги во внутриреспубликанских, международных, транзитных перевозках. Все вы знаете, что режим использует железную дорогу для продажи контрабандной нефти и газа в Украину, для перевозки контрабандного табака в Польшу и Литву, для перевозки нашего достояния — леса.

Железная дорога — это дружная семья. Или это всего лишь легенда о сплоченности коллектива? Но вне всяких сомнений тот факт, что на дороге работают, в основном, специалисты высокого уровня и профессионалы своего дела. Вернее, многие из них работали. До оптимизации. Оптимизация или зачистка не пощадила лучших из лучших, тех, кто имеет помимо высокой профессиональной подготовки еще и твердую гражданскую позицию, политические взгляды, моральные принципы, честь, совесть и достоинство.

Все эти люди вернутся на железную дорогу после падения фашистского режима.

Поэтому оставшиеся 60 000 железнодорожников должны помочь себе и всей стране в ее стремлении к независимости и должны прекратить работу всех предприятий и организаций БЖД, должны положить конец контрабанде, коррупции, взяточничеству, использованию служебных положений и другим преступлениям на дороге!

Скажите «нет!» контрабанде, коррупции, воровству и подделку документов, незаконным увольнениям, несоблюдению прав работников БелЖД и продажному профсоюзу!

Скажите «да!» всеобщей национальной забастовке на транспорте и железной дороге!

Партизаны Белорусской железной дороги, вам зеленый свет!

Жыве Беларусь!

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