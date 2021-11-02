После 2020 года название «Беларусь» стало закрепляться в европейских языках 2.11.2021, 16:46

Теперь пресса все чаще использует корректное название.

Во французском и немецком языках наша страна называлась Biélorussie и Weißrussland соответственно. Теперь пресса все чаще использует корректное название Belarus.

На это обратил внимание историк Александр Фридман, который ведет телеграм-канал, посвященный обзору европейской прессы.

Он заметил, что в публикациях все чаще стало употребляться слово Belarus вместо имен, которые были закреплены в европейских языках ранее.

Так, например, во французском на место старому Biélorussie приходит Bélarus. На данный момент во французских публикациях используются оба названия.

Как отмечает американский проект „The French History Podcast“, Беларусь – единственная европейская страна, для которой во французском языке есть как женское (la Biélorussie), так и мужское (le Bélarus) имя.

До августа 2020 года Беларусь в публикациях на немецком языке, как правило, называли „Weißrussland“. Теперь же все чаще используется корректное название „Belarus“, хотя отдельные издания (среди них, к слову, и солидные Neue Zürcher Zeitung и Handelsblatt) не отказались от привычного им „Weißrussland“.

«Иногда путаница в названиях приводит к курьезным ситуациям: так в одном из супермаркетов сети REWE в Дюссельдорфе продаются грибы лисички (4,99 евро за упаковку 400 грамм) из таинственной страны под названием „Weisrossland“. Сотрудники этого филиала явно не интересуются международной политикой, а их уровень знания немецкого языка оставляет желать лучшего», - пишет Александр Фридман.

Также аналитик заметил, что благодаря Беларуси немецкий язык пополнился новым существительным «Cyberguerillakrieg» (кибер-партизанская война). Авторство слова принадлежит журналисту берлинской газеты Tagesspiegel Себастьяну Кристу (Sebastian Christ), опубликовавшему статью «Беларусь. Рождение кибер-партизанской войны)».

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