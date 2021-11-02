На «Беларуськалии» большая нехватка работников 2 2.11.2021, 18:07

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Руководство пытается это скрыть.

Информация по поводу отсутствия значительного количества работников разных подразделений на 1 РУ ОАО «Беларуськалий» подтвердилась, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

«Руководство пытается скрыть данный факт, ссылаясь на то, что работники находятся в отпусках, на больничных, на других объектах и так далее. В принципе, ничего нового, слово «руководитель» на большинстве предприятий давно приравнивается к слову «обманщик».

Со своей стороны можем сказать только одно: лишь своми силами и своими руками добывается свобода и процветание.

Оставайтесь дома.

Стачке быть!» — сообщает БОР.

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