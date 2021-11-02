На «Беларуськалии» большая нехватка работников

На «Беларуськалии» большая нехватка работников2
- 2.11.2021, 18:07
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Руководство пытается это скрыть.
Информация по поводу отсутствия значительного количества работников разных подразделений на 1 РУ ОАО «Беларуськалий» подтвердилась, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.
«Руководство пытается скрыть данный факт, ссылаясь на то, что работники находятся в отпусках, на больничных, на других объектах и так далее. В принципе, ничего нового, слово «руководитель» на большинстве предприятий давно приравнивается к слову «обманщик».
Со своей стороны можем сказать только одно: лишь своми силами и своими руками добывается свобода и процветание.
Оставайтесь дома.
Стачке быть!» — сообщает БОР.