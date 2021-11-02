Белорусы несут белые и красные цветы к могиле героя Беларуси Романа Бондаренко 4 2.11.2021, 18:30

8,748

Фотофакт.

На кладбище к месту захоронения героя Беларуси Романа Бонадеркно сегодня, в поминальный день, приходит много людей.

Об этом сообщают читатели «Выборы видишь».

Роман Бондаренко умер в больнице после избиения неизвестными. Его задержали вечером 11 ноября 2020 года во дворах у Площади Перемен в Минске. В тот же вечер он оказался в больнице в состоянии комы. Врачи не смогли его спасти. Уголовное дело по факту его смерти было возбуждено только в феврале 2021.

В сентябре 2022-го Генпрокуратура приостановила расследование дела о гибели Романа Бондаренко ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Объединение бывших силовиков провело собственное независимое расследование. Были найдены и опубликованы записи разговоров и билинги номеров телефонов ряда лиц.

Из этих данных следовало, что к событиям на Площади Перемен в тот вечер могли быть причастны хоккейный функционер Дмитрий Басков, спортсмен Дмитрий Шакута. Эти люди, как утверждают независимые расследователи, могли быть в тот вечер, когда задерживали Бондаренко, на Площади Перемен под прикрытием силовиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».