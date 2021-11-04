В Беларуси госдолг с гарантиями приблизился к 40% ВВП 1 4.11.2021, 15:08

Власти должны уже почти 65 миллиардов рублей.

Размер госдолга Беларуси без гарантий превышает треть экономики. Вместе с гарантиями правительства величина госдолга близка к 40% ВВП, пишут banki24.by.

К 1 октября 2021-го госдолг РБ составил 57,1 млрд BYN. По сравнению с ВВП это 34,9% на отчетную дату. Однако это сумма госдолга без учета обязательств, возврат которых гарантировало правительство.

Международные финансовые организации типа МВФ, Всемирного банка, Евразийского банка развития добавляют гарантии в структуру белорусского госдолга как неотъемлемый компонент.

Они делают это, чтобы полнее учитывать фискальные риски правительства. Более того, международные кредиторы прибавляют к госдолгу долги местных исполкомов и гарантии по кредитам и займам, которые они предоставили субъектам хозяйствования.

По методике, принятой внутри страны, долг местных органов власти не включается в статистику госдолга.

Госдолг вместе с гарантиями на отчетную дату достиг 64,9 млрд BYN в эквиваленте. Соотношение этой суммы и ВВП составило 39,7%. Таким образом, гарантии правительства на 1 октября 2021-го составили около 4,8% от ВВП Беларуси.

Яркий пример госгарантии по корпоративному долгу – это кредит от китайских банкиров на строительство калийного комбината в Любанском районе. В мае 2015 года Минфин Беларуси, Банк развития Китая, Беларусбанк и Славкалий подписали меморандум по привлечению китайского кредита в размере 1,4 млрд USD.

С учетом процентов и иных платежей, подлежащих уплате иностранному банку, гарантия была выдана на сумму около 1,9 млрд USD. В пересчете на белорусские рубли объем гарантий правительства на 1 октября достиг 7,803 млрд BYN.

Среди этих госгарантий около 3,828 млрд BYN приходилось на внутренние, а 3,975 млрд BYN – на внешние. По отношению к месту расположения кредиторов госдолг бывает внешним и внутренним. Внешний госдолг к 1 октября составил 18,2 млрд USD в эквиваленте, или 28% ВВП.

По данным рейтингового агентства S&P, потребности белорусского правительства во внешнем финансировании в 2022 году составят 1,7 млрд USD, в 2023 году – 2,8 млрд USD. Рост платежей в 2023 году объясняется погашением основного долга (800 млн USD) по евробондам, размещенным в июне 2017-го.

Внутренний госдолг на отчетную дату достиг 11,3 млрд BYN (6,9% ВВП). Практически весь внутренний госдолг представлен облигациями Минфина. На 1 октября 2021-го в обращении были выпуски ценных бумаг МФ РБ на 2,667 млрд USD, 1,030 млрд EUR, 147,4 млн RUB и 1,479 млрд BYN.

Доля номинированного в BYN внутреннего долга составила всего 13,2%.

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