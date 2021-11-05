В Беларуси прекращено производство сигарет Marlboro, L&M, Parliament и Bond

В Беларуси прекращено производство сигарет Marlboro, L&M, Parliament и Bond2
- 5.11.2021, 23:17
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Причина - санкции США.
Минская табачная фабрика «Интер Тобакко» в августе попала под санкции США. После этого начались серьёзные проблемы, пишет телеграм-канал «Баста».
Сообщается, что на фабрике больше не выпускают сигареты по лицензии Philip Morris: Marlboro, L&M, Parliament и Bond.
Из 7 линий работают только 3, которые производят только собственные марки в количестве по 750 000 пачек в день.