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В России от коронавируса умер бывший министр энергетики

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  • 8.11.2021, 11:28
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В России от коронавируса умер бывший министр энергетики
Сергей Шматко
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Ему было 55 лет.

Бывший министр энергетики РФ, президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко умер 7 ноября от коронавирусной инфекции. Об этом РБК сообщили в компании, пишет РБК.

«Сергей Шматко скончался вчера [7 ноября] от коронавируса в 52-й больнице», — сообщили в «Артпол холдинг».

Ранее о смерти экс-министра писал Telegram-канал Baza. По его данным, у Шматко неделю назад обнаружили коронавирус и госпитализировали в 52-ю больницу. Врачи перевели его в реанимацию, где он позднее скончался.

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