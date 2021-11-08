В России от коронавируса умер бывший министр энергетики

В России от коронавируса умер бывший министр энергетики1
- 8.11.2021, 11:28
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Ему было 55 лет.
Бывший министр энергетики РФ, президент ООО «Артпол холдинг» Сергей Шматко умер 7 ноября от коронавирусной инфекции. Об этом РБК сообщили в компании, пишет РБК.
«Сергей Шматко скончался вчера [7 ноября] от коронавируса в 52-й больнице», — сообщили в «Артпол холдинг».
Ранее о смерти экс-министра писал Telegram-канал Baza. По его данным, у Шматко неделю назад обнаружили коронавирус и госпитализировали в 52-ю больницу. Врачи перевели его в реанимацию, где он позднее скончался.