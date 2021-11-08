В Казахстане владельцы машин с российскими номерами вышли на протесты 2 8.11.2021, 17:15

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Это связано с проверками и высокими ценами постановки авто на учет.

В Нур-Султане, Семее, Уральске и Актобе 8 ноября владельцы автомашин, зарегистрированных в России, вышли на акцию с требованием прекратить на них давление. Накануне с аналогичная акция прошла в Костанае, сообщает «Настоящее время».

Собравшиеся у центра обслуживания населения в Нур-Султане заявили, что в последние дни полицейские стали чаще останавливать автомобили с российскими номерными знаками. Они утверждают, что растет число случаев наложения штрафов и водворения автомобилей на штрафстоянку.

По словам одного из участников акции в столице Казахстана Бекжана Батырбекова, для постановки автомобиля, приобретенного в России, на государственный учет в Казахстане требуется 3-4 миллиона тенге ($7 000 – 9 336), что сопоставимо со стоимостью автомобиля.

"На автомобилях с российскими номерами в основном ездят обычные люди. Поэтому это можно назвать давлением на простых людей. Пусть власть ищет другие пути вместо оказания давления", – сказал он.

Протестующие потребовали выдать временные желтые номера владельцам незарегистрированных автомашин с российскими номерами, а также снизить цены за постановку автомашины на учет.

Начальник управления административной полиции департамента полиции Нур-Султана Елжан Чупеков сказал, что проверке подлежат только те автомобили с российскими номерами, которые были сняты с учета в России и после этого не зарегистрированы в Казахстане.

В январе 2020 года власти Казахстана обратились к казахстанским владельцам автомобилей с номерами из Армении и Кыргызстана с требованием зарегистрировать такие машины с уплатой всех таможенных, налоговых платежей и утилизационного сбора. Тем, кто ввез такой автомобиль менее года назад и управляет им по доверенности, не желая регистрировать, власти предложили вывезти транспорт за пределы страны на 30 суток или продать за границей.

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