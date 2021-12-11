Литовская железная дорога пытается вернуть «Беларуськалию» аванс за перевозку удобрений 5 11.12.2021, 14:59

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Cейчас есть две возможности для возврата денег.

Государственная литовская железнодорожная компания ЛЖД ищет способы вернуть аванс, уплаченный «Беларуськалием» за транспортировку калийных удобрений в январе-феврале следующего года. Как пишет Delfi, эта сумма составляет порядка 10 млн евро.

— Наша цель — вернуть деньги за январь и февраль, мы будем искать пути и еще раз постараемся их вернуть, — рассказал представитель литовских железных дорог по связям с общественностью Мантас Дубаускас.

По его словам, компания уже пыталась погасить этот дополнительный аванс через Swedbank 7 декабря, после встречи с премьер-министром, за день до вступления в силу санкций США в отношении «Беларуськалия», но 8 декабря деньги были возвращены на счет ЛЖД, поскольку российский корреспондент-банк ВТБ, обслуживающий «Беларуськалий», отклонил перевод средств.

По неофициальным оценкам, сумма возврата может составить около 10 млн евро.

Глава Центра компетенций по предотвращению отмывания денег Эймантас Витувис говорит, что сейчас есть две возможности для возврата денег, но обе требуют времени.

— Для возврата авансового платежа необходимо обратиться в OFAC (Бюро по контролю за иностранными активами Казначейского департамента США) за специальной лицензией на конкретную операцию, если эта операция не может быть проведена в рамках общей лицензии, — рассказал Витувис агентству BNS.

Он также добавил, что также «платеж мог бы быть произведен на том основании, что этот аванс является случайным и будет основан на выходе ЛЖД из контракта с „Беларуськалием“ из-за форс-мажорных обстоятельств — постановления правительства или закона, принятого государством».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой неделе сочла нормальным, что ЛЖД запросила авансовые платежи до 8 декабря, поскольку компания не могла рисковать остаться без платежей. Она заверила, что узнала об авансах на этой неделе, и ЛЖД попросили вернуть их.

Скандал с отставками

Напомним, в Литве разразился политический скандал из-за того, что ЛЖД продолжила перевозку белорусских удобрений после введения США санкций в отношении «Беларуськалия».

Глава Литовского МИД и министр транспорта заявили о своей готовности в связи с этим подать в отставку. В пятницу Габриэль Ландсбергис написал соответствующее заявление главе правительства Шимоните.

Премьер-министр ранее заявляла, что примет решение отправлять ли министров в отставку в начале следующей недели.

Она пояснила, что санкции США не имеют прямого действия в Литве, и поэтому сейчас необходимо рассмотреть вопрос о действительности договора между ЛЖД и «Беларуськалием».

— Мы обязательно найдем решения о расторжении договора таким образом, чтобы Литовская Республика подвергалась риску наименьшего финансового ущерба, — заявила глава правительства.

Глава Минтранса Марюс Скуодис заявил, что 10 декабря представит правительству проект о введении санкций на национальном уровне.

— Надеюсь, что вместе с Министерством иностранных дел, которое отвечает за санкционную политику, мы скоро примем оптимальное решение и остановим транспортировку удобрений через Литву, — сообщил политик.

Входящее в группу предприятие LTG Cargo перевозило в среднем в год до 10 млн тонн грузов «Беларуськалия» и зарабатывало на этом 60 млн евро.

В декабре LTG Cargo должно перевезти еще около 1 млн тонн удобрений — белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

США ввели санкции в отношении «Беларуськалия» в августе и до 8 декабря предоставили компаниям срок для завершения сделок. В минувший четверг в расширенных санкциях США оказался и экспортер продукции «Беларуськалия» — «Белорусская калийная компания». Сделки с ней должны быть завершены к 1 апреля следующего года.

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