Олаф Шольц прибыл в Брюссель для обсуждения вопросов безопасности ЕС 11.12.2021, 15:12

Новый канцлер Германии настаивает на тщательно скоординированной стратегии во внешней политике.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Брюссель, где обсуждает координацию действий между Берлином и Брюсселем во внешней политике Европейского союза, сообщает svoboda.org.

Шольц настаивает на необходимости надежно обеспечить безопасность Европы. По его словам, нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам.

"Это значит, что у нас должна быть тщательно скоординированная стратегия во внешней политике. Сейчас нужно добиться успехов в обеспечении безопасности и обороны Европы. Нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам", – подчеркнул Шольц и выразил обеспокоенность положением дел вдоль украинско-российской границы.

"Агрессия обязательно повлечет последствия, поэтому мы заранее сообщаем об этом России", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с Олафом Шольцем, новым канцлером Германии.

Украина обвиняет Россию в подготовке к крупномасштабной военной операции. Кремль отрицает все обвинения.

Как сообщает "Евроньюс", в списке приоритетов нового канцлера - предотвращение климатических изменений и переход на чистые источники энергии. Разногласия по этой проблеме, возможно, проверят на прочность отношений между Германией и Францией. В таком случае, позиции руководства Европейского союза может повлиять на курс Германии в энергетической политике.

Директор института "Брейгель" Гунтрам Вольф рассказал телеканалу "Евроньюс", что Франция привержена ядерной энергетике. Она утверждает, что атомные электростанции не выделяют парниковых газов, и поэтому должны считаться зеленой технологией. Германия же называет АЭС опасными и собирается отказаться от ядерной энергетики в ближайшем будущем, сказал ученый.

Европейское турне Шольца включает встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. На предстоящей неделе саммит ЕС обсудит, в частности, вопросы безопасности и обороны.

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