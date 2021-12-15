Радослав Сикорский: Приговор Статкевичу и Тихановскому был продиктован диктатором 1 15.12.2021, 13:56

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Радослав Сикорский

Фото: respekt.cz/Matěj Stránský

Лукашенко лишится своего поста задолго до истечения его срока.

Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский прокомментировал незаконный приговор по «делу Тихановского»:

— Меня возмущает этот явно политический приговор. Он не был вынесен независимым судом, а продиктован диктатором. Очевидно это было сделано для того чтобы запугать других оппозиционеров, в частности жену Тихановского, чтобы Светлана перестала представлять свободную Беларусь за границей. Но я уверен, до истечения срока приговора Лукашенко перестанет быть «президентом».

От всей души, если эти слова услышит сейчас Сергей, я выражаю солидарность с ним и его товарищами по несчастью. Он не сделал ничего заслуживающего наказания, он просто пытался относиться к Беларуси как к нормальной стране и пользоваться своими гражданскими правами, то есть активным и пассивным избирательным правом. И этот приговор свидетельствует только о жестокости этой диктатуры.

Лукашенко убивал своих оппонентов еще в девяностые годы. В 2010 году он также сажал в тюрьмы своих соперников посмевших баллотироваться на выборах. Так что, в каком-то смысле, в этом нет ничего нового. Были времена, когда политзаключенных не было, и тогда Евросоюз открывал возможность укрепить отношения. Теперь об этом не может быть и речи.

Лукашенко сам дошел до роли вассала Путина и уничтожает независимость Беларуси. А что об этом думает белорусское общество, мы видели в тех актах беспрецедентного мужества, которое в течение многих месяцев демонстрировали обычные белорусы.

Напомним, что 14 декабря Гомельский областной суд вынес незаконный приговор по «делу Тихановского»: Сергея Тихановского приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Николая Статкевича осудили на 14 лет, Игоря Лосика на 15 лет, Артема Сакова на 16 лет, Владимира Цыгановича на 15 лет, Дмитрия Попова — на 16 лет.

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