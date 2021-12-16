США рассекретили новые документы о расследовании убийства Кеннеди 7 16.12.2021, 10:44

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Джон Кеннеди

Эта подборка стала крупнейшей с начала обнародования информации.

Национальное управление архивов и документации США раскрыло около 1,5 тысячи не публиковавшихся ранее документов о расследовании убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Эта подборка из 1491 документа ЦРУ, ФБР, Госдепартамента и других государственных структур США стала крупнейшей с начала раскрытия информации.

Один из документов описывает как Ли Харви Освальд за несколько месяцев до убийства Кеннеди посещал посольства Кубы и СССР с заявлениями о визе. В другом документе говорится, что Освальд встречался с консулом посольства СССР, который связан с «отделом заказных убийств» КГБ как считает ЦРУ.

В 1992 году в CША был принят закон, предусматривающий, что все документы об убийстве Кеннеди должны быть опубликованы в течение 25 лет — к октябрю 2017 года. В июле прошлого года выпуск некоторых документов был задержан по запросу тогдашнего президента США Дональда Трампа. Ожидается, что последние документы будут опубликованы 15 декабря 2022 год.

В раскрытых документах есть также отчеты ФБР об усилиях бюро по расследованию и слежке за крупными фигурами американской мафии, такими как Санто Траффиканте-младший и Сэм Джанкана, которые часто упоминаются в теориях заговора об убийстве Кеннеди.

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