Российский экономист: Существует риск невозврата режимом Лукашенко российского кредита

Российский экономист: Существует риск невозврата режимом Лукашенко российского кредита5
- 16.12.2021, 23:01
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Готовы ли российские налогоплательщики финансировать белорусского диктатора?
Существует риск, что режим Лукашенко не возвратит российский кредит. Так экономист Сергей Хестанов в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы погашения задолженности и заметил, что состояние экономики республики, ослабленной санкциями, а также внутренними факторами, довольно непростое.
Белорусская экономика очень долларизована: около 60 процентов гособлигаций номинировано в американской валюте. Банк развития, кредитующий нацпроекты, имеет в обращении долларовые облигации еще на 115 миллионов. В связи с этим санкции США нанесут ощутимый удар режим Лукашенко.