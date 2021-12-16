Российский экономист: Существует риск невозврата режимом Лукашенко российского кредита 5 16.12.2021, 23:01

1,634

Готовы ли российские налогоплательщики финансировать белорусского диктатора?

Существует риск, что режим Лукашенко не возвратит российский кредит. Так экономист Сергей Хестанов в разговоре с «Лентой.ру» оценил перспективы погашения задолженности и заметил, что состояние экономики республики, ослабленной санкциями, а также внутренними факторами, довольно непростое.

Белорусская экономика очень долларизована: около 60 процентов гособлигаций номинировано в американской валюте. Банк развития, кредитующий нацпроекты, имеет в обращении долларовые облигации еще на 115 миллионов. В связи с этим санкции США нанесут ощутимый удар режим Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».