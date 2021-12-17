Французским непродовольственным магазинам запретят выбрасывать нераспроданные товары 1 17.12.2021, 13:48

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Залежавшуюся на полках одежду, электронику, книги отправят на благотворительность или переработку.

С 2022 года французским непродовольственным магазинам по закону запретили выбрасывать нераспроданные товары. Так, залежавшаяся на полках одежда, аксессуары, мебель, электроника, книги и гигиенические средства должны будут отправляться на благотворительность или переработку, пишет «Евро пульс».

Нарушителей будут штрафовать на 15 тысяч евро.

Экономия и повторное использование ресурсов – главные принципы так называемой циклической экономики (то есть экономики без отходов), к которой стремится Франция в числе многих стран ЕС. На сегодняшний день в стране выбрасывают и сжигают 7% невостребованных непродовольственных товаров (42% удается перепродать другим магазинам, 27% уходи» на переработку, а 21% — в благотворительные фонды). Предполагается, что с новым законом количество новых товаров на свалках сократится до нуля.

ЕС взял курс на создание циклической экономики в рамках комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal). Основные принципы такой экономики – это сохранение природных ресурсов за счет экономии сырья и энергии и увеличения срока службы вещей с помощью современных технологий.

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