В БГУ идут «чистки» преподавателей 17 17.12.2021, 18:25

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Увольняют, не считаясь с талантом и опытом, степенью и званием.

Об этом в письме в редакцию сайта Charter97.org сообщил читатель:

- На филологическом факультете Белорусского государственного университета увольняют преподавателей, осудивших политику властей в августе 2020 года, разместивших видеообращение против насилия силовиков. Увольняют, не считаясь с талантом и опытом, степенью и званием. Так лишили работы доктора наук, профессора Аллу Кожинову.

Поддержавших и сочувствующих вызывают в деканат на профилактическую беседу по одному. Как подростков-правонарушителей. Декан Сергей Важник проводит среди них «разъяснительную работу», предупреждая каждого об ответственности за участие в акциях протеста, о непозволительности разговоров со студентами на политические темы... А под занавес предлагает почитать и подписать «бумагу» о запрете протестной активности в вузе.

В стране запрещено всё, что мешает Лукашенко править, говорят на условиях анонимности педагоги; это факт и под этим фактом мы ставим свои подписи, оставляя за собой право на протест.

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