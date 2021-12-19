Зачем Путин обнулил губернаторов 1 19.12.2021, 16:02

3,504

Это де-факто придает России черты монархии.

Государственная дума РФ на днях окончательно приняла закон «О единой системе публичной власти в РФ», который ликвидирует ограничение сроков пребывания губернаторов на государственной службе. А на фоне «обнуления» президентских сроков это де-факто придает России черты монархии, где губернии с региональными князьками и подконтрольными местными советами полностью подчиняются воле Кремля, пишет сайт planeta.press.

Да, определять лимиты сроков сможет только региональный парламент, который почти в 100% случаев будет сформирован из местной элиты, бизнес-партнеров чиновников и прочих нужных людей. Поэтому исход голосования по данному вопросу предсказать несложно. При этом причиной увольнения губернатора президентом может стать «утрата доверия» из-за фактов коррупции или конфликта интересов. Но в российских реалиях более реалистичные формулировки «не поделился», «начал свою игру», «присягнул врагу».

Хотя в данном решении финансовый вопрос является на самом деле вторичным.

Главная цель — гарантия сохранения власти. Укреплением ее вертикали Путин активно занимается последние годы. Сначала были полностью подчинены силовики, которые превратились буквально в личную армию в национальных масштабах. Такое стало возможным во многом благодаря существенному увеличению финансирования и расширению полномочий. Как гласно, так и негласно.

Параллельно Кремль весьма эффективно боролся с оппозицией. Помимо физического устранения конкурентов режим использовал классические политические методы.

Благо сами «борцы с режимом» дают все карты в руки. Так, стратегия «Умного голосования», представленная командой Алексея Навального, призвана была аккумулировать протестный электорат и помешать правящей партии одержать победу на региональных и федеральных парламентских выборах. Проще говоря — «голосуем за кого угодно, лишь бы не за кандидата от «Единой России», пусть даже шансов на победу нет».

Такая стратегия была обречена на провал, ведь в России все партии, даже самые оппозиционные, после выборов действовали в большинстве случаев в унисон с властью.

А электронная регистрация участников стала просто подарком для силовиков и спецслужб, которые могут без особого напряжения взять с серверов базу данных несогласных. Невольно напрашиваются подозрения в сотрудничестве с властью самой команды Навального или отдельных ее представителей. Ну очень сложно поверить в такую политическую наивность и отсутствие инстинкта самосохранения.

Теперь вот подошла очередь губернаторов. «Обнуление» сроков могло бы стать настоящим новогодним подарком от власти. Однако за него придется заплатить. И это не сколько финансовая плата, сколько политическая.

Пожизненное обогащение и паразитирование на оставшихся ресурсах будет возможно только при условии полной лояльности Кремлю. И на такую лояльность большинства «вечных» глав регионов в Москве всерьез рассчитывают, ведь еще свежа в памяти история бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который находится под арестом с июля 2020 года по обвинению в коррупции. Его задержание совершенно неожиданно вызвало масштабные массовые протесты в регионе, которые длились несколько месяцев. Теперь, «вечные» губернаторы на пару с силовиками будут более эффективно контролировать ситуацию в регионах. Речь идет, прежде всего, о подавлении протестов.

Все говорит о том, что Владимир Путин не просто хочет остаться у руля. И остаться без всяких очковтирательств с рокировками. Однако время вносит свои коррективы в политические расклады. На момент следующих президентских выборов в марте 2024 года Владимиру Путину будет уже 71 год. И все чаще слышны разговоры о преемнике. Наиболее вероятным кандидатом сейчас называют действующего министра обороны Сергея Шойгу, который всего на три года моложе Путина. Да и российский лидер частенько пиарит своего протеже, ездит с ним на отдых в тайгу. К тому же у Шойгу есть относительно позитивный имидж спасателя страны не только от различных катастроф, но и от грозных солдат НАТО, которые спят и видят, чтоб захватить Россию.

В эту канву вписывается и концепция «осажденной крепости», в которой Россия живет уже не один год. Мол, все хотят на них напасть, а они единственные в мире воины света, которые дадут отпор вселенскому злу (читай США/НАТО/Украина/Грузия/турецкие помидоры…). Милитаризация и победобесие вошли во все сферы жизни общества.

Параллельно снова стягиваются войска к границе с Украиной и со всех утюгов звучат угрозы в адрес НАТО. Правда большинство россиян не замечают одновременно всю опасность военных маневров и нелепость требований к Западу. Таким способом до граждан доносят необходимость ставки на сильного царя и верного военачальника (который, впрочем, никогда не служил в армии).

Но как бы там ни было, Путин планирует реально контролировать Россию до конца. Или в качестве президента, или через своего преемника. А начинать новый срок под гул Болотной площади, как это было в 2012 году, ни он, ни его возможный преемник явно не хотят. Тем более в масштабах всей страны. Да и риск дворцового переворота в этом кремлевском серпентарии полностью исключать нельзя. И тут преданные лично ему губернаторы придутся как нельзя кстати.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».