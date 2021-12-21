«Перелом носа, сотрясение мозга, травматический перелом зуба»: подробности избиения лукашенковского консула в Лондоне 12 21.12.2021, 8:23

20,568

В объединение эмигрантов опровергли информацию белорусского МИД.

20 декабря в МИД Беларуси заявили, что днем ранее «совершено нападение на Посольство Беларуси в Лондоне», а одному из белорусских дипломатов «были нанесены серьезные телесные повреждения», сообщат telegraf.by.

«Попытка расправы»

«Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — написано в заявлении МИД.

По сообщению МИД, «лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку «Надзея».

«Один человек арестован»

В лондонской полиции прокомментировали этот инцидент так:

«Полицию вызвали около 19:40 в воскресенье, 19 декабря, на сообщение о нарушении порядка возле посольства Беларуси по адресу W8. Сотрудник сообщил, что на него напали и он получил повреждение на лице. Один человек был арестован неподалеку и заключен под стражу. Выяснение обстоятельств продолжается».

«Освещаем акции, но не организаторы каждой»

Инцидент прокомментировали и в объединение эмигрантов «Надзея», о которой и заявили в МИД.

«Надзея» не имеет никакого отношения к отвратительному вчерашнему происшествию. Более того, мы «чат-суполка» соотечественников, проживающих в Великобритании. Мы освещаем акции, но не являемся организаторами каждой. Мы не знаем, кто устроил провокацию — этим будет заниматься полиция и искать виновных людей по камерам. Мы уже предупредили Foreign, Commonwealth & Development Office [Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании].

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».