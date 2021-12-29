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«Омикрон» пришел в Беларусь

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  • 29.12.2021, 14:32
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«Омикрон» пришел в Беларусь

Обнаружены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса.

В Беларуси официально выявлены первые случае заражения штаммом коронавируса «омикрон». Он обнаружен у четырех пациентов.

«Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции», — сообщила пресс-служба Минздрава.

Напомним, несколько дней назад министр здравоохранения Дмитрий Пиневич выразил уверенность, что омикрон уже присутствует в Беларуси

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