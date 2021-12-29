«Омикрон» пришел в Беларусь

«Омикрон» пришел в Беларусь1
- 29.12.2021, 14:32
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Обнаружены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса.
В Беларуси официально выявлены первые случае заражения штаммом коронавируса «омикрон». Он обнаружен у четырех пациентов.
«Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Республике Беларусь. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции», — сообщила пресс-служба Минздрава.
Напомним, несколько дней назад министр здравоохранения Дмитрий Пиневич выразил уверенность, что омикрон уже присутствует в Беларуси