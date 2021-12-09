Польские власти подтвердили новые факты о захвате белорусским режимом самолета Ryanair 10 9.12.2021, 18:21

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Имела место спецоперация Лукашенко.

На сайте госслужб Польши от имени пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына опубликованы новые факты о посадке самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту 23 мая 2021 года. Они подтверждают информацию из вчерашней публикации New York Times.

В публикации польских властей рассказывается о ходе расследования:

"Агентство внутренней безопасности (ABW) под надзором прокуратуры проводит расследование по факту вынужденной посадки 23 мая 2021 года в аэропорту Минска рейса Ryanair из Афин в Вильнюс с Романом Протасевичем на борту. В ходе расследования были заслушаны некоторые пассажиры и представители авиакомпаний, самолет осмотрен, записи проанализированы и собраны другие доказательства. В ходе судебного разбирательства также были собраны отчет и материалы от непосредственного свидетеля действий, предпринятых в тот день на диспетчерской в Минске".

К какому выводу пришло следствие на этот момент:

"Доказательства показывают, что 23 мая офицер белорусского КГБ присутствовал в оперативной комнате во время управления воздушным движением. В ключевой момент он взял под контроль работу авиадиспетчера. Он дал инструкции сотруднику, который контактировал с пилотом. Именно офицер отдавал команды и принимал решения относительно высадки в Минске. В то же время офицер КГБ поддерживал телефонный контакт с кем-то, кому он сообщил о том, что происходило с самолетом. Следует подчеркнуть, что взятие под контроль диспетчерской вышки агентом спецслужб - это нечто беспрецедентное, выходящее за рамки правил и практики.

Благодаря операциям, проведенным в ходе польского расследования, ход событий в минском аэропорту был установлен и задокументирован. Также было установлено, что во время полета не было угрозы взрыва бомбы, что подтверждается тем фактом, что первая информация об угрозе была предоставлена пилоту до отправки электронного письма, о котором говорилось во время разговора. предполагаемые взрывчатые вещества на борту. Также действия в аэропорту Минска, в том числе поведение экстренных служб и сотрудников аэропорта, указали на отсутствие угрозы, о которой диспетчерская служба проинформировала пилота. Вся ситуация была спровоцирована белорусской стороной для посадки самолета в Минске.

Мы столкнулись с операцией режима Александра Лукашенко, который благодаря описанным действиям, в том числе угрозам и терроризированию пилота, принудил совершить посадку гражданского самолета с целью задержания находившегося на борту диссидента. В рамках этой операции белорусских спецслужб создавалось впечатление, что существует угроза взрыва гражданского самолета".

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