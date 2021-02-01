Государственный переворот в Мьянме: что известно 3 1.02.2021, 15:37

1,567

Фото: AFP

Военные задержали лидера партии и ее ближайших соратников.

1 февраля военные в Мьянме задержали руководство страны якобы из-за махинаций на выборах, состоявшихся еще в ноябре прошлого года. В Мьянме введен режим ЧП сроком на один год, телевидение и интернет не работают, а авиасообщение временно приостановлено, сообщает «МБХ медиа».

Что произошло?

В понедельник вооруженные силы Мьянмы совершили переворот, задержав в ходе утренних рейдов лидера правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи и ее ближайших помощников. Среди них есть члены исполнительного комитета партии, глава государства Вин Мьин, министры, депутаты, оппозиционные политики, а также писатели и активисты. По словам военных, руководство страны было замешано в «махинациях» на выборах в ноябре 2020 года. Как сообщает Associated Press, сейчас Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом.

После того как официальные лица НЛД были задержаны, было объявлено о введении режима ЧП на территории Мьянмы сроком на один год с временной передачей всех полномочий главнокомандующему армией старшему генералу вооруженных сил Мин Аун Хлаину. Во всех крупных городах страны отключены мобильная связь и интернет, внутреннее авиасообщение приостановлено, а крупнейший международный аэропорт в Янгоне закрыт. В Мьянме не работает государственное телевидение — жителям страны доступен только один канал, принадлежащий военным, из которого они и узнают оперативные новости о происходящем. Кроме того, в городах из-за плохого интернет-соединения закрываются банки, а жители с утра выстраиваются в очереди, чтобы снять наличные с банковских счетов.

По словам представителей вооруженных сил Мьянмы, задержания стали ответной реакцией на «фальсификацию» парламентских выборов, которые прошли в стране в ноябре 2020 года. Тогда НЛР одержала уверенную победу, получив 396 из 476 мест в парламенте, а Партия солидарности и развития Союза, которую традиционно поддерживает армия, получила лишь 33 места. Такой результат возмутил военных, и они попытались оспорить это решение в Верховном суде, однако избирательная комиссия не нашла доказательств мошенничества.

Роль армии в политике

Приход военных к власти не единственный в истории Мьянмы — страна находилась под их управлением в течение почти 50 лет. После бескровного переворота в 1962 году генерал Не Вин пытался вести Мьянму «бирманским путем» к социализму вплоть до 1988 года. Тогда военным казалось, что это позволит сохранить единство страны перед лицом этнических беспорядков и угроз из внешнего мира.

Но за четверть века страна, которая некогда считалась одной из самых богатых в Азии, пришла в упадок. Новые государственные институты создавались медленно, планы не выполнялись, армия оставалась небольшой и малоэффективной, а локальные восстания этнических меньшинств на окраинах не прекращались. Во время военного правления группы меньшинств, которые составляют около трети населения Мьянмы, подвергались массовым преследованиями и репрессиям.

Разочарование в режиме Не Вина привело к серии акций гражданского неповиновения в Мьянме 8 августа 1988 году, которые вошли в историю под названием «Восстание 8888». Протесты, начавшиеся как локальные студенческие забастовки, вскоре охватили всю страну. Восстание было жестоко подавлено военными. По неофициальной версии тысячи человек погибли. Правительство, не ожидавшее такого масштаба сопротивления, согласилось пойти на некоторые уступки. Уже через два года в Мьянме были проведены выборы. Именно в них впервые участвовала основанная в 1988 году партия «Национальная лига за демократию» во главе с генеральным секретарем Аун Сан Су Чжи. В 1990 году НЛД удалось получить 80% мест в правительстве. Военные этот результат проигнорировали, просто заключив под стражу оппозиционных политиков, включая Аун Сан Су Чжи — дочь основателя современных вооруженных сил Мьянмы Аун Сан.

Она, как и многие члены партии НЛД, была арестована за политическую оппозицию вооруженным силам Мьянмы и провела под домашним арестом по разным обвинениям 15 лет. Несмотря на то, что в 1991 году Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира за ненасильственное сопротивление хунте, она была освобождена только в 2010 году.

За время ее отсутствия военные укрепили свою роль в политической системе Мьянмы. С 2008 года Партия солидарности и развития Союза получает неизбираемую квоту в размере 25% мест в парламенте.

Тем не менее, в 2015 году в Мьянме в ходе парламентских выборов случилось невозможное: Партия солидарности и развития Союза добровольно признала свое поражение и передала часть власти «Национальной лиги за демократию». Правда, в соответствии с незадолго введенными до этого конституционными ограничениями, лидер партии Аун Сан Су Чжи, задержанная сегодня, не смогла занять пост президента. С 2016 года она — министр иностранных дел Мьянмы и государственный советник (должность аналогичная премьер-министру).

Реакция мирового сообщества

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Австралии Марис Пейн уже выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме.

«Мы призываем военных уважать верховенство права, разрешать споры с помощью законных механизмов и немедленно освободить всех гражданских лидеров и других лиц, которые были незаконно задержаны», — заявила Марис Пейн, подчеркнув, что Австралия поддерживает мирный созыв Национального собрания.

Известный историк, написавший несколько книг о Мьянме, Тан Мьин У тоже прокомментировал переворот.

«Только что открылись двери в другое, более темное будущее. Мьянма — это страна, которая давно находится в состоянии войны с самой собой, она наводнена оружием и миллионами людей, разделенными по религиозным и этническим признакам, едва способных себя прокормить», — написал он в своем твиттере.

С осуждением госпереворота также выступили представители Индии, Индонезии, Сингапура.

ООН призвала военное руководство страны уважать волеизъявление народа Мьянмы.

«Это событие — серьезный удар по демократическим реформам, — заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. «Все стороны должны начать конструктивный диалог и полностью воздержаться от насилия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».