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Белорусы выходят на вечерние акции солидарности

  • 11.02.2021, 18:53
  • 1,912
Белорусы выходят на вечерние акции солидарности

Белорусы протестуют с национальными флагами.

В Беларуси продолжаются вечерние акции протеста.

Вольная Лошица передает привет Японии, жители которой уже полгода поддерживают наш протест.

Борисов передает привет Масюковщине.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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