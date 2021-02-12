Против Лукашенко выступили экс-глава КГБ и бывший руководитель его охраны? 5 12.02.2021, 10:52

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Среди силовиков все больше нелояльных режиму.

Как сообщает инициатива BYPOL, в рядах КГБ выявилось очень много нелояльных режиму сотрудников.

За подписью действующего главы КГБ Ивана Тертеля вышел список пенсионеров, которых необходимо снять с воинского учета в КГБ, и поставить на учет на общих основаниях в районные военкоматы по месту регистрации. Кроме того, таких пенсионеров снимают с учета в поликлинике КГБ, аннулируют пропуска в медучреждение, отправляя на обслуживание в поликлинику по месту жительства.

Среди лишенных привилегий оказались даже экс-глава КГБ Владимир Мацкевич и экс-глава Службы охраны Лукашенко Юрий Бородич.

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