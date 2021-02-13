В Ереване произошло сильное землетрясение магнитудой 4,9 13.02.2021, 15:51

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В городе наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом.

Сильное землетрясение произошло в Ереване в субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9.

Courtyard of a shopping center in Yerevan after a 4.9 #earthquake , 20 km near Yerevan , it was reported that the earthquake was very long and. #Armenia pic.twitter.com/qpuiSAsC9g — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) February 13, 2021

По свидетельствам очевидцев, землетрясение в городе было такой силы, что в магазинах с полок падали товары. Помимо этого, в домах на пол падала мебель.

4.9 earthquake south of Yerevan. My glass bowl full of stones and soil I had brought back from Western Armenia shattered :( pic.twitter.com/0obJVVGNFu — Maria Titizian (@MariaTitizian) February 13, 2021

В Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Многие жители Еревана, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 11 км к югу от Еревана. Глубина очага не уточняется.

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