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В Ереване произошло сильное землетрясение магнитудой 4,9

  • 13.02.2021, 15:51
  • 2,831
В Ереване произошло сильное землетрясение магнитудой 4,9

В городе наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом.

Сильное землетрясение произошло в Ереване в субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 4,9.

По свидетельствам очевидцев, землетрясение в городе было такой силы, что в магазинах с полок падали товары. Помимо этого, в домах на пол падала мебель.

В Ереване наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Многие жители Еревана, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался в 11 км к югу от Еревана. Глубина очага не уточняется.

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