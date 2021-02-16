закрыть
16 февраля 2021, вторник, 14:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Байден получил реальный шанс реализовать жесткую политику в отношении России

4
  • 16.02.2021, 10:52
Bloomberg: Байден получил реальный шанс реализовать жесткую политику в отношении России
Джо Байден

Новый президент США показал Путину, что отличается от своего предшественника.

Новый американский лидер Джо Байден и Демократическая партия США в течение последних четырех лет предупреждали, что бывший президент Дональд Трамп был слишком мягким к России. Сейчас администрация Байдена фактически заключила соглашение с Москвой, продлив на пять лет договор о контроле над вооружениями. Продление действия соглашения позволит США сосредоточиться на других важных вопросах, знакомит со статьей издания Bloomberg сайт "Зеркало недели. Украина".

При президентстве Трампа стратегия США заключалась в давлении на Россию, чтобы Кремль заморозил разработку ядерных боеголовок для систем вооружений, не предусмотренных договором, таких как артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. Бывший старший директор по вопросам отношений с Европой и Россией в Совете национальной безопасности при президентстве Трампа Райан Талли считает, что договор о контроле вооружения был несовершенным, поскольку "накладывает слишком много ограничений на стратегическое вооружение США, тогда как Россия получила более выгодные условия".

В то же время Талли заявил, что все-таки существует выгода от продолжения действия договора еще на пять лет, поскольку Москва получит "меньше возможностей получать уступки от США".

Такое мнение может звучать довольно противоречиво, но в контексте более широкой политики США в отношении России это имеет смысл. Затянутые переговоры о контроле над вооружениями могли бы стать рычагом влияния России в других вопросах внешней политики. Например, если США будут настойчиво требовать освобождения политических заключенных Кремля или привлекать Россию к ответственности за вмешательство в дела Украины, тогда Москва могла бы угрожать отойти от договора об ограничении вооружения даже несмотря на то, что ограничить ядерный арсенал в интересах обеих стран.

Вариант этой дилеммы преследовал дипломатию администрации президента Барака Обамы. Тогда США пытались заставить Москву поддержать санкции против Ирана (что в конечном итоге Соединенным Штатам и удалось сделать), однако администрация Обамы в основном игнорировала российскую оккупацию грузинской территории. Тогда Обама также пытался «убедить» Конгресс не вводить новые санкции против российских чиновников, связанных с убийством российского юриста Сергея Магнитского.

В то время президентом России был Дмитрий Медведев, тогда администрация Обамы ошибочно считала, что может работать с ним. Однако администрация Байдена вряд ли рассчитывает на сотрудничество с президентом Владимиром Путиным.

"Я четко дал понять президенту Путину, что отличаюсь от своего предшественника. Времена Соединенных Штатов, которые закрывали глаза на агрессивные действия России - закончились", - сказал Байден.

Это хороший знак. Сейчас администрация Байдена ждет анализа данных разведки о российской политике, прежде чем обнародовать подробные инициативы. В частности, Байдена интересуют вопросы кибератак, вмешательство России в американские выборы и отравление диссидента Алексея Навального<.

Политика предыдущей администрации часто отличалась от твитов и публичных заявлений бывшего президента. Несмотря на "дружбу" Трампа и Путина, его администрация действительно была достаточно жесткой в отношении Кремля по некоторым вопросам. В частности, администрация Трампа выступала против строительства газопровода между Германией и Россией, оказывала давление на НАТО, чтобы они расширили финансирование собственной обороны.

Бывали случаи, когда Трамп отказывался следовать советам своих правительственных экспертов. В частности, появилась информация, что ряд новых санкций против России в результате отравления Навального ждал одобрения Трампа перед тем, как он покидал пост. Команда Навального также предоставила администрации Байдена перечень коррумпированных друзей Путина, которых она рекомендует внести в финансовый черный список.

Все это означает, что Байден получил множество вариантов реализовать свою обещанную жесткую политику против России. Избегая затяжных переговоров с Москвой по контролю над вооружениями, новый американский президент лишил Кремль потенциальных рычагов влияния, резюмирует издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип