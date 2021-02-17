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Прокурор запросила два года колонии для журналисток «Белсата»

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  • 17.02.2021, 12:59
Прокурор запросила два года колонии для журналисток «Белсата»
Фото: «Наша Ніва»

Они вели стрим с «Площади перемен».

17 февраля продолжается суд над журналистками «Белсата» Дарьей Чульцовой и Катериной Андреевой (настоящая фамилия — Бахвалова). Сегодня проходят прения, а журналистки выступят с последним словом, пишет tut.by.

Прокурор Алина Касьянчик запросила два года лишения свободы с направлением в колонию общего режима.

Напомним, именно Дарья Чульцова и Катерина Андреева вели стрим с «Площади перемен», когда там проходила акция памяти Романа Бондаренко.

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