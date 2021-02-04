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Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о «санкциях Навального»

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  • 4.02.2021, 8:03
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Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о «санкциях Навального»
фото:BELTA

Сенаторы также требуют отчет о личном богатстве Путина ближайшего окружения.

Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России "за отравление и тюремное заключение" оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее сообщение появилось на сайте одного из авторов законопроекта республиканца Марко Рубио, сообщает dw.com.

"Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю использования убийств и покушений, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррупцию и злоупотребления режима", - заявил сенатор-демократ Крис Кунс. "Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность заставит Путина и его головорезов заплатить за коррупцию и преследование оппонентов", - подчеркнул сам Рубио.

Законопроект предусматривает "целевые санкции против российских должностных лиц, причастных к грубым нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального", говорится в сообщении на сайте Рубио.

Законопроект также требует от Конгресса подготовить отчет об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова и о личном богатстве Владимира Путина и его ближайшего окружения.

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