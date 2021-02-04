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В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook

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  • 4.02.2021, 11:29
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В Мьянме после госпереворота заблокировали Facebook

Военное правительство опасается протестов.

Военное правительство в Мьянме, пришедшее к власти 1 февраля, приказало провайдерам заблокировать Facebook на фоне растущих протестов. Об этом пишет TJournal со ссылкой на Bloomberg. Соцсеть необходимо заблокировать до полуночи 7 февраля, говорится в документе Министерства транспорта и коммуникаций.

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы направило всем телекоммуникационным компаниям уведомление о том, что Facebook и его услуги должны быть недоступны до 7 февраля, чтобы «сохранить стабильность в стране».

Netblocks, отслеживающий сбои и отключения в сети, сообщил, что государственный оператор связи MPT уже заблокировал Facebook, WhatsApp и Instagram. Telenor, один из двух иностранных операторов связи в стране, согласился выполнить требование, но выразил «серьезную озабоченность» из-за ее влияния на права человека.

Представитель Facebook в разговоре с Bloomberg подтвердил, что соцсеть недоступна для «некоторых пользователей» и призвал власти Мьянмы восстановить связь.

Bloomberg отмечает, что из-за блокировки Facebook жители Мьянмы потеряют доступ к демократической группе «Движение гражданского неповиновения», на которое подписано больше 200 тысяч пользователей. Ее подписчики призывали бойкотировать новую власть и не подчиняться ей.

1 февраля военные в Мьянме захватили власть и задержали руководство страны. Они ввели режим ЧС на год и заявили, что берут управление страной на себя. Причиной переворота стало несогласие с результатами парламентских выборов, после которых партия, поддерживаемая военными, набрала 33 места из 476.

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