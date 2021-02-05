закрыть
5 февраля 2021, пятница, 18:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сенат США утвердил бюджетный план Байдена после 15 часов дебатов

2
  • 5.02.2021, 17:10
  • 1,337
Сенат США утвердил бюджетный план Байдена после 15 часов дебатов

Решающим при голосовании стал голос вице-президента США Камалы Харрис.

Стремление президента Джо Байдена оперативно принять законопроект о помощи в связи с коронавирусом на сумму 1,9 триллиона долларов США набрало обороты в начале пятницы, когда Сенат США утвердил план бюджета. Это позволяет демократам провести законопроект через Конгресс в ближайшие недели с поддержкой республиканцев или без нее, передает «Голос Америки».

После 15 часов дебатов и последовательных голосований по десяткам поправок Сенат оказался в тупике: 50 на 50 голосов при принятии бюджетного плана. Из этого тупика удалось выйти благодаря вице-президенту Камале Харрис, чей голос «за» обеспечил победу демократам.

Незадолго до окончательного голосования демократы поиграли мускулами, предложив поправку, отменяющую некоторые предыдущие решения, принятые относительно будущего трубопровода Keystone XL и помощи в связи с коронавирусом иммигрантам, незаконно проживающим в Соединенных Штатах.

Под председательством вице-президента Камалы Харрис сенаторам-демократам удалось провести эту поправку.

Это был первый случай, когда Харрис в качестве президента Сената приняла участие в голосовании, после того, как 20 января она была приведена к присяге в качестве вице-президента в администрации Байдена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок
Банкиры, спрячьте ваши зонтики!
Банкиры, спрячьте ваши зонтики! Ирина Халип
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе
Будущие обвиняемые на Нюрнбергском процессе Наталья Радина
Чего же они так боятся?
Чего же они так боятся? Валерий Карбалевич