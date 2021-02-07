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Международный день солидарности с Беларусью: акции проходят в стране и по всему миру (Онлайн)

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  • 7.02.2021, 11:21
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Международный день солидарности с Беларусью: акции проходят в стране и по всему миру (Онлайн)
Фото: charter97.org

Белорусы борются за свободу 183-й день подряд.

Сегодня, 7 февраля, в мире проводится Международный день солидарности с Беларусью. С инициативой его проведения выступил штаб Светланы Тихановской.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций солидарности с белорусским народом.

13:20 Вольная Чижовка поздравила белорусов с Днем солидарности!

13:02 Тракторный поселок, Велозавод и Шарики провели совместный марш в Минске.

12:58 Сегодня с самого утра в районе Тракторного завода местные жители провели дворовой марш. От Хабаровска до Бреста диктатуре нету места!

12:57 Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш поддержал белорусов: «Латвия вместе с белорусским народом в их законных требованиях к основным свободам и демократии, а также к свободным и справедливым выборам».

12:54 Жители Аксаковщины провели яркую акцию с бело-красно-белыми фаерами.

12:41 Канадские города: Оттава, Торонто, Монреаль, Виннипег, Реджайна, Калгари, Эдмонтон, Ванкувер, Мишино — отмечают День солидарности с Беларусью.

12:30 В Чехии на здании парламента вывесили флаг Беларуси, в знак солидарности с белорусским народом, который борется за свободу и демократию.

12:25 Жители Полигон-Колодищи с самого утра вышли, чтобы поддержать своих соседей-политзаключенных, и поздравить Евгения Афнагеля с днем рождения!

В Вильнюсе прошла акция поддержки белорусских политзаключенных. Участники акции запустили 228 белых корабликов по реке Вильняле, на каждом было написано имя и фамилия политического заключенного.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил солидарность с белорусами: «Литовцы знают, что значит бороться за свободу. Литва решительно поддерживает стремление беларусского гражданского общества жить в свободной и демократической стране!»

Рижская Даугава загорелась бело-красно-белым цветом в знак поддержки демократии в Беларуси.

Белорусы Бостона присоединились к Международному дню солидарности с Беларусью и приурочили свою акцию ко дню рождения Тадеуша Костюшко – национального героя Беларуси, Польши и США. Специально к этому событию, сенатор от штата Массачусетс Эд Марки прислал белорусам Бостона письмо, в котором он выразил свою поддержку нашим смелым соотечественникам, борющимся за свободу слова, свободные выборы и права человека.

В Докшицах с самого утра партизаны тоже вышли на улицы города с национальными флагами.

Жители Жодино с самого утра большой колонной вышли на марш в честь Дня солидарности с Беларусью.

Акции, приуроченные ко Дню солидарности с Беларусью прошли в Париже, Бостоне, Жодино и Барановичах.

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