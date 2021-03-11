Советник Путина призвал Кремль прекратить поддержку Лукашенко 24 11.03.2021, 8:29

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фото: НАША НИВА

Протесты в Беларуси против незаконного режима будут лишь усиливаться.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько призвал российские власти отказаться поддерживать белорусский режим, пока Лукашенко и его окружение не начнут выполнять свои обещания. А словам и договорам с Лукашенко верить не стоит: по мнению эксперта, для него это просто бумажки и риторика, которую он может сменить в любой момент.

Безпалько уверен, что на самом деле Лукашенко «хочет жить за счет России», получая от нее деньги и ресурсы, но ничего не давая взамен.

Говоря о развитии ситуации в Беларуси, Безпалько заявил, что протесты в нашей стране против режима Лукашенко будут лишь усиливаться.

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