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МЗКТ умирает

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  • 11.03.2021, 16:55
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МЗКТ умирает

Из передовой «оборонки» предприятие уходит в сборку автобусов МАЗ.

Согласно приказу № 117 от 10.03.2021 Минский завод колесных тягачей будет собирать давальческие машинокомплекты автобусов МАЗ. По информации от читателя Telegram-канала «Беларусь головного мозга», произошло это из-за того, что собственные объемы МЗКТ сильно упали, в связи с тем, что Iveco отказалось поставлять свои шасси. Особенно это отразилось на выпуске автобусов Неман, что стало следствием падения прибыли от производства.

На протяжении 67-ти лет МЗКТ был передовым заводом по производству качественной и конкурентоспособной военной техники, которая создавалась по сложным индивидуальным техническим заданиям клиентов из порядка 20-ти стран. Но буквально за последние полгода из-за неадекватных действий властей предприятие начало превращаться в сборочное производство МАЗа, который и сам находится в достаточно плачевном состоянии.

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