закрыть
11 марта 2021, четверг, 21:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»

1
  • 11.03.2021, 19:49
  • 2,070
В Бресте задержали соучредителя «Польской школы»

Сегодня с самого утра проходили обыски в польских организациях Бреста.

В Бресте силовики задержали 43-летнего жителя города, сообщает БелТА.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни») возбудил прокурор Бреста.

«Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъяли офисную техника, вставную документацию и другие материалы, включая плакаты и литературу о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия», – сообщает Следственный комитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах
Последние защитники Москвы и золотого унитаза в Дроздах Владимир Халип
Каждого диктатора должен ждать суд
Каждого диктатора должен ждать суд Леонид Невзлин
Весна. Свобода. Единство
Весна. Свобода. Единство Ирина Халип
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко
Мы должны требовать прекращения всех деловых отношений с «кошельками» Лукашенко Андрей Санников