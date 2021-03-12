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В Польше задержали организаторов контрабанды сигарет из Беларуси

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  • 12.03.2021, 13:35
  • 4,908
В Польше задержали организаторов контрабанды сигарет из Беларуси
иллюстрационное фото

Задержаны четыре человека, еще три находятся в розыске.

В Польше задержали организаторов контрабанды сигарет из Беларуси. Как сообщает strazgraniczna.pl, среди четырех задержанных двое граждан Польши называются «руководителями организованной преступной группы». За решетку попал и «белорусский поставщик сигарет». Три человека находятся в розыске.

Незадолго до истечения срока давности польские силовики нашли доказательства их вины в конрабанде сигарет в 2013-1016 годах через железнодорожный переход в Тересполе. Перевозка сигарет из Беларуси осуществлялась в «огромных масштабах» — всего почти 230 миллионов штук на почти 150 млн злотых (около 39 млн долларов).

Было установлено, что контрабанда перевозилась в железнодорожных вагонах, где были оборудованы тайники, которые маскировались или углем, или деревом. Сигареты выгружались на перевалочных базах, расположенных вблизи польско-белорусской границы, а иногда и на маршруте прохождения поезда.

Контрабанду сигарет из Беларуси на миллионы долларов продолжают останавливать на границе.

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