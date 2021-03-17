Анджей Писальник: Поляки по всему миру могут начать пикетировать белорусские посольства 1 17.03.2021, 17:13

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Анджей Писальник

Фото: znadniemna.pl

Белорусские власти решили испортить отношения с Польшей.

Стало известно, что в разных городах Беларуси силовики проверяют польские образовательные центры. Сайт Charter97.org поговорил с секретарем главного правления «Союза поляков Беларуси» Анджеем Писальником.

– Белорусские власти выслали из страны польского консула в Бресте, а также руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно. Польша в ответ приняла симметричные меры. Как вы оцениваете действия белорусских властей и их возможные последствия?

– На мой взгляд, это свидетельствует о том, что белорусские власти решили испортить отношения с Польшей и спровоцировали дипломатический конфликт. В настоящее время мы видим, что в Беларуси проводится широкомасштабная акция по притеснению и дискриминации польского национального меньшинства.

Сегодня массово проверяются все общественные школы польского языка, независимо от принадлежности. Проверяются и школы, которые организованы поляками Беларуси, а также школы иных организаций. Власти перестали различать легальные и нелегальные организации, они просто уже воюют с поляками. Это уже происходит на территории Беларуси.

Эта акция устрашения будет влиять на отношения между Польшей и Беларусью. Этот конфликт не закончится «ударами» по консулам и дипломатам, он будет продолжаться.

Разве, что белорусские власти обратятся к разуму и поймут, что это дорога в никуда. Воевать с собственными гражданами польской национальности – тупиковый путь. Тогда ситуация может нормализоваться. Если этого не произойдет, то ситуация будет развиваться, к сожалению, по плохому сценарию. Нас может ожидать повторение 2005-2006 года, когда в Беларуси уже проходила массовая кампания по дискриминации национального польского меньшинства.

– На фоне дипломатического скандала режим начал широкомасштабное наступление на польское меньшинство в Беларуси. Вначале были задержаны сооснователь и директор «Польской школы» в Бресте. Вчера стало известно о том, что силовики начали проверки польские образовательных центров в разных городах Беларуси. Что вам еще известно о новом витке репрессий против польского населения Беларуси? Какую правовую оценку вы можете дать действиям властей?

– Последний факт: в Гродно был задержан активист «Союза поляков Беларуси», журналист сотрудничающий с «Белсатом» и с польским государственным телевидением Polonia Ян Роман. Его доставили в Ленинский РУВД города Гродно, и что с ним там происходит, еще неизвестно.

Его обвиняют в том, что он якобы «финансировал» массовые беспорядки. В чем заключалось это «финансирование»? В том, что он заплатил штрафы за двоих знакомых. Вероятно, что люди не могли справиться с этой задачей и он, по сути, одолжил деньги. И вот за это он может быть привлечен к ответственности.

Мы ожидаем, что все эти массовые проверки образовательных польских центров могут привести к их ликвидации.

– Гродненский музыкант, бывший редактор польских изданий Magazyn Polski и Głos znad Niemna Игорь Банцер продолжает сухую голодовку на протяжении 15 дней. По вашему мнению, есть ли угроза для его жизни? Что необходимо делать для его спасения?

– Вы как раз назвали все параметры, которые говорят о том, что ситуация очень серьезная и угроза для его жизни существует, если он по-прежнему держит эту голодовку.

По моим сведениям, с этим ничего не могут сделать ни мать, ни жена. Я, будучи его бывшим коллегой (потому что сейчас Игорь – рок-звезда, а не журналист) наверняка не смог бы его убедить в том, в чем не смогли убедить мать и жена.

Это его протест. Как написал его другой бывший коллега на «Фейсбуке» Алесь Денисов: «Мы можем просто уважать его позицию и ничего больше в данном случае».

– Чем для режима Лукашенко могут обернуться его репрессии против польского меньшинства в Беларуси? Как должно реагировать мировое сообщество? Что в этой ситуации намерен предпринять «Союз поляков Беларуси»?

– «Союз поляков Беларуси» будет продолжать свою деятельность в любых условиях. Это однозначный принцип, которого мы придерживаемся с 2005 года, когда делегализовали «Союз поляков Беларуси». Для нас ничего не изменится. Мы как были нелегальной структурой, с точки зрения властей, так и остаемся. Мы за эти годы научились действовать в любых условиях – в более жестких репрессиях и в менее жестких. «Союз поляков» будет существовать и действовать дальше.

Геноцид – это, наверное, слишком сильное определение, но мировое сообщество должно понять, что происходит культурный и образовательный геноцид в отношении польского меньшинства. Об этом можно будет говорить однозначно, если власти приступят к ликвидации польских школ. Мировое сообщество должно воспринимать такие действия властей как преступные.

– Достаточно ли мировое сообщество поддерживает поляков Беларуси?

– Трудно рассчитывать на то, что какие-то редакции или издания глобального плана обратят на это внимание, потому что в мире происходит очень много нехорошего. Вероятно, тема притеснения польского национального меньшинства в Беларуси, небольшой европейской стране, которая не ассоциирована с основными мировыми организациями, может показаться экзотической. Однако польская диаспора очень обширная и она проживает по всему миру, на всех континентах, в очень многих странах.

Польская диаспора имеет свои медиа. Я вам могут гарантировать, что эти репрессии против поляков Беларуси будут замечены. Через полонийные медиа в Америке, Австралии, Великобритании польская диаспора узнает об этом.

В 2005-2006 году, когда происходили жесткие репрессии против поляков в Беларуси, диаспоры по всему миру организовывали пикетирование белорусских дипломатических представительств в своих странах. Такая реакция может быть и сегодня. Возможно, если такая реакция последует, то тогда на тему обратят внимание и более крупные медийные игроки. То же самое произошло тогда, и это может повториться и сегодня.

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