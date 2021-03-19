Мать Никиты Кривцова: Сына уже не вернешь, но мне все равно хочется, чтобы правда восторжествовала 19.03.2021, 10:47

никита кривцов

Интервью с матерью погибшего участника протестов 9 августа.

Смерть фаната футбольного клуба «Молодечно» и сборной Беларуси Никиты Кривцова, пожалуй, самая загадочная из тех, что произошла после президентских выборов. 9 августа на акции протеста в Молодечно 28-летний парень с бело-красно-белым флагом подошел прямо к шеренге милиционеров. Через два дня он ушел из дома в Жодино и пропал без вести. 11 дней спустя тело Никиты нашли повешенным в Минске, пишет Александр Ивулин для «Трибуны».

Следственный комитет почти семь месяцев проводил «проверку» резонансного дела. В среду стал известен ее итог: родственникам фаната отказали в возбуждении уголовного дела. В СК пришли к выводу, что смерть Кривцова наступила «в результате суицида».

Уже не раз говорилось, что знакомые и друзья Никиты повально отказываются верить в то, что Кривцов мог покончить жизнь самоубийством. Мать Никиты Анжелика Кухто и после новостей от следователей продолжает стоять на своем: ее сын не мог этого сделать.

– Я с самого начала прямо в глаза говорила следователям: если вы даже от чистого сердца захотите нам помочь, то вам все равно никто не разрешит этого сделать. После этого первая девочка-следователь просто моргнула. О чем тут говорить? Я даже не хочу слушать, что Никита повесился. Мы же прекрасно видим, что происходит у нас стране. Погибший 12 ноября после атаки на площадь Перемен Роман Бондаренко сам себя избил? А Геннадий Шутов сам застрелился (убитый выстрелом силовика житель Бреста)? Это же просто маразм.

– Как вы узнали, что СК назвал смерть вашего сына результатом суицида?

– Все узнала из интернета. Наверное, в среду часов в десять зашла в интернет, и тут же волосы встали дыбом! Сами понимаете, потом была на корвалоле и валерьянке. И только вечером в четверг мне позвонили из Следственного комитета. Сказали, что в понедельник вызывают на доследование, где смогут отдать кое-какие вещи Никиты. Я поинтересовалась, почему не все. Мне ответили, мол, вещи, которые находились на экспертизе, еще представляют интерес и будут хранится у них на случай, если что-нибудь всплывет. Подождите, но вы же утверждаете, что это был суицид, что в таком случае может всплыть?

– Вас что-нибудь смутило в тексте о решении СК, который опубликовало госагентство?

– Я согласна с тем, что Никита мог быть [накануне смерти] в кафе. Хорошо, нашли кадры. Но я сразу говорила: «Посмотрите, весь Минск утыкан этими камерами. Неужели нельзя ничего найти?» Потом мы еще раз пришли в СК, я спрашивала: «Ну что? Вы искали?». Нам ответили: «Знаете, не все записи сохраняются». Но тут резко появляется видео, где [утром дня смерти] будто бы идет Никита. Подождите, но там не видно, кто именно идет. Здесь мелькнул, там мелькнул… Я глаза сломала, пока все это смотрела.

– По одежде мужчина на дальнем плане кажется похожим на Никиту.

– Обрати внимание, на предыдущих фотографиях он был в белых носочках. Я не вижу, чтобы он был в них на этом видео. Человек находится далеко, тогда почему вы утверждаете, что это именно он? Тем более походка у этого человека совсем не Никитина, даже близко не она.

– Какие-то еще моменты вызывают у вас вопросы?

– Взять момент с этими синяками. В августе нам говорили: «Не покажем тело. Там нечего смотреть: мясо, черви». Но тут говорят, что у него оказались гематомы на ногах (в комментарии СК утверждается, что на теле Кривцова «обнаружены кровоизлияния в мягких тканях правой и левой голени»). Как же тогда нужно было колотиться о дерево в своих последних судорогах? Хотите сказать, что он разгонялся на ширину ремня и бился об это дерево со всей силы? Я не могу этого понять. Хотя нам доказывали, что на теле Никиты просто не на что смотреть.

– В интервью блогеру Жене Савину вы говорили, что в крови Никиты не обнаружили алкоголя. Теперь следствие заявляет, что ваш сын в ночь перед смертью употреблял спиртные напитки.

– К сожалению, не можем выяснить, сколько времени алкоголь содержится в крови мертвого человека. Меня сильно мучает этот вопрос, потому что экспертиза не выявила в крови Никиты ни алкоголя, ни наркотических средств. Второй следователь-мальчик с такой радостью мне это объявлял. Я предполагала, что могут написать, мол, сын был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому покончил с собой. Но тот следователь ответил: «Нет, могу вам сказать, что в крови Никиты не обнаружены ни алкоголя, ни наркотических средств».

Позже выяснилось, что в тот день Никита должен был заменить на работе одного парня. Позже я разговаривала с ним. Тот парень говорил, что долго ждал Никиту, но тот даже не перезвонил. Это не стиль моего сына. Он всегда серьезно относился к работе и никогда никого бы не подставил. Тогда прозвучала такая версия, что Никита ехал на работу, а его забрали где-то по дороге.

– Кто-нибудь из вашего окружения поверил в версию СК с самоубийством вашего сына?

– Нет, в эту версию не верит никто из моих знакомых. Зная его характер, просто невозможно такое представить. Никита боялся пойти к зубному, а тут сам с собой сделал такое? Вы что, ребята?

– Как думаете, на результаты расследования СК могло бы повлиять появление тайного свидетеля, о котором вы рассказывали Савину?

– Я клянусь, что разговаривала с этим мальчиком после эфира на «БелСат». Потом звонила отцу Никиты: «Дай мне телефон этого парня, попробую с ним поговорить». Но бывший муж сказал, что не даст никаких телефонов, чтобы никого не подставлять. Мол, зачем брать грех на душу, а вдруг с этим парнем потом тоже что-то случится. Наш адвокат просил нас как-то уговорить этого парня дать показания, но чуть позже тот сказал, что просто обознался, ошибся.

– Вы следите за тем, как идет расследование убийства Романа Бондаренко?

– Это просто ужас. Зачем судить этих бедных врача и журналистку (за сообщение о том, что в крови погибшего Бондаренко не было алкоголя, суд приговорил журналистку TUT.BY Катерину Борисевич к полугоду, врача БСМП Артема Сорокина – к двум годам лишения свободы)? За правду? Что они сказали? Что в крови мальчика тоже не было алкоголя? Я просто не понимаю, что происходит. Тяжело все это читать, потому что сразу накатывают свои воспоминания.

– Расскажите, как сейчас себя чувствует маленькая дочка Никиты?

– Когда приезжает в Молодечно, постоянно везет папе какие-то игрушки, рисунки. Наверное, пока она до конца не осознает, что больше никогда не увидит Никиту. Говорит: «Папа просто спит. Если дождик пошел, значит, я что-то натворила, и папа плачет. Если солнышко светит – папа улыбается». Лена, супруга Никиты, сказала внучке, что папа погиб как герой, чтобы и они, и вся наша страна хорошо жила. Слово «повесился» у нас дома никогда не звучало.

Никиту уже не вернешь. Но мне все равно хочется, чтобы правда восторжествовала. Только для этого в стране должно что-то поменяться, тогда можно будет провести эксгумацию. Если сотрудники наших органов не струсят, то мы узнаем правду. Лично я уверена, что все ее знают, просто боятся говорить.

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