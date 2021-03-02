Введение санкций против 10000 богатейших российских семей — ключ к концу путинского режима 4 2.03.2021, 13:37

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Амплитуда и масштабы протестов в России будут только возрастать.

В России больше нет государства – его демонтировал Путин. У россиян нет выборов, нет политических лидеров, институт президента разрушен, нет правительства, нет парламента и парламентариев (только марионетки Путина), нет судебной системы. Запад должен перейти к прямым санкциям против «кошельков Путина» и класса основных бенефициаров режима – все другие санкции не работают и не будут работать. Такие мысли в интервью с шеф редактором «Русского Монитора» Оливье Ведрином высказал Слава Рабинович – финансист, руководитель компании Diamond Age Capital Advisors, известный российский политический обозреватель. Интервью делалось на английском языке в рамках совместного проекта «Русского Монитора» и французским изданием Eu Talk.

В ходе интервью Слава Рабинович положительно оценил итоги январских протестов, однако подчеркнул, что протестный потенциал, накопленный в России еще не далеко не реализован полностью, а это значит, что амплитуда и масштабы протестов будут только возрастать. При этом он эксперт считает, что еще рано делать скоропалительные прогнозы относительно того, как и когда рухнет режим Путина. Вероятнее всего, что он рухнет из-за масштабных протестов, которые парализуют экономику и спровоцируют раскол в так называемой путинской «элите». Также нельзя исключать ситуацию, когда режим в стране будет изменен в результате государственного переворота сверху – это тоже возможный сценарий.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, что необходимо для повышения эффективности оппозиции в России, Слава Рабинович сказал, что, по его мнению, – одним из наиболее проблемных мест в российском обществе – это то, что россияне, в большинстве своем, совершенно не понимают, что такое на самом деле государство. В стране нет политической нации, нет сознания налогоплательщиков. По словам эксперта, это положение, хоть и меняется, но, к сожалению, очень медленно. Должно пройти время, чтобы сформировать у людей осознание принципов политической нации. Эти факторы самым негативным образом оказывают влияние на положение оппозиционного движения в России

Кроме тог, по его словам, негативным фактором является и острая нехватка лидеров. Слава Рабинович считает, что, к большому сожалению, в настоящее время, никто из представителей российской оппозиции, кроме Алексея Навального, не обладает достаточной популярностью или достоинствами, чтобы выдвинуть себя в качестве политических лидеров, способных бросить вызов Путину на посту президента. И этот факт, несомненно, выгоден Путину так как одного Навального можно отправив в тюрьму, или убить – тем самым обезглавив оппозицию.

При этом, по мнению эксперта, режим Путина определенно переживает худший политический кризис за всю историю. Покушение на Навального – доказательство кризиса режима. И одновременно сильный удар по нему – ведь теперь весь мир понимает, чем занимается Путин.

Пока не будут вводиться санкции против ближайшего окружения Путина и его «кошельков», а также прямых бенефициаров клептократического режима – санкции ни на что не будут влиять

На вопрос интервьюера о том, как влияние, в конечном итоге, окажут финансовые санкции на некоторых высокопоставленных российских руководителей в связи с делом Навального, Слава Рабинович ответил, что эти санкции также будут неэффективны. Единственный способ — это наложить персональные санкции на личных друзей Путина и представителей российской властной верхушки. Это вызовет раскол среди элиты, и Путин потеряет власть. В России около 10 000 семей, которые являются основными бенефициарами режима Путина. Если ничего не делать с этими 10 000 семей, режим может долго оставаться стабильным.

На вопрос Оливье Ведрина о том, чем международное сообщество может помочь российскому народу в борьбе с клептократическим путинским режимом, Слава Рабинович отметил, что борьба с путинским режимом должна вестись самими россиянами. Однако вводя персональные санкции против основных бенефициаров режимам международное сообщество сможет помочь русскому народу. Кроме того, международное сообщество должно использовать международные соглашения и международное право для поддержки российской оппозиции.

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