Режим продолжает сливать силовиков 8 22.03.2021, 8:25

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фото: Sputnik / Виктор Толочко

Деду всегда мерещились и продолжают мерещиться заговоры.

На виду отставки Караева, Вакульчика, Равкова, Конюка, Носкевича и так далее. По этому поводу появилась даже теория, что дед избавляется от тех, кто видел его в моменте слабости. Думаем, дело скорее в обычной паранойе. Деду всегда мерещились и продолжают мерещиться заговоры. Поэтому «перетрах» случался и раньше. Просто сейчас он наложился на абсолютный рандом в выборе кадров, когда мент возглавляет МЧС, гэбист – Следственный комитет (про Гору мы уже рассказывали) и так далее, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Но на самом деле ротация идет и на низовом уровне. Например, начальник РОВД Жабинки подполковник Андрей Лагота был переведен на должность… председателя Хмелевского сельсовета Жабинковского района. До 1972 года, кстати, сельсовет назывался Сакский.

Для понимания. Хмелевский сельсовет – это 8 деревень, 1 агрогородок, 513 домов, 1136 человек. Из госорганизаций – сельхозпредприятие «Хмелево», школа, ясли-сад, районная больница, амбулатория, библиотека, два отделения «Белпочты», целых пять магазинов и Дом культуры. Причем работа Дома культуры была отмечена в 2013 году на самом высоком уровне. Театр песни, игры и юмора «Хмелеўскія валацугі» был награжден специальной премией от деда. Вот такой, в общем, сельсовет.

Жабинка тоже протестовала в августе, как и другие небольшие города. Главу района протестующие вызывали на разговор, была информация про забастовку на сахарном комбинате. Петицию за отставку председателя района подписали 800 человек. В ней значилось и требование и об отстранении от должности Лаготы за то, что отдавал приказы жестко разгонять протестующих. Лагота попал в ЧКБ и в список невъездных в страны Балтии.

Тогда Лаготу оставили на должности. Но затем тихонько слили в никчемный сельсовет. Андрей, ну как, дослужился деду? Сегодня ты председатель сельсовета, а завтра могут и колхоз могут отправить поднимать. И не факт, что метелку в руки не дадут. Андрей, а ведь было время, когда ты детей от смерти спасал.

Вот такое отношение к вам, товарищи милиционеры. Про отсутствие премий на день милиции даже в ГУБОПиКе мы писали. Поэтому большой вопрос, что будет в следующий момент Х. А то, что она настанет, нет никаких сомнений.

В Жабинке, кстати, похоронен признанный посмертно виновным Геннадий Шутов. Земля пухом.

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