63-летний пенсионер Гродно вступился за женщину и при этом убежал от омоновцев 12 8.03.2021, 15:11

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Юзеф Немера

Фото: «Радыё Свабода»

Герой нашего времени.

63-летний житель Гродно Юзеф Немера вступился за женщину, которую тащили омоновцы на марше протеста, и отсидел почти два месяца в СИЗО по уголовным статьям. В ноябре пенсионера приговорили к 2,5 годам «домашней химии», сообщает «Трибуна».

По словам Юзефа Немеры, он шел в середине марша, когда услышал команду на задержание. Часть людей разбежалась. Одна женщина упала — Немера подбежал, чтобы помочь ей подняться. В этот момент увидел, как рядом два омоновца тащили по земле другую женщину, которая присела к земле.

«Наверное, моя совесть не выдержала. Я ударил в область ягодицы этого омоновца и крикнул: отпусти!», — вспоминает он.

Второй боец кинулся с дубинкой, но пенсионер сбежал, так как занимается спортом и быстро бегает.

Судья после просмотра видеозаписи с марша также заметил: «По крайней мере, бегаете вы быстро».

Согласно условиям приговора, пенсионер должен быть дома почти все время (выйти во двор можно раз в неделю, чтобы явиться в полицию, а если вызвали дополнительно, то чаще). И может выходить из дома на два часа каждый день.

Чтобы не тратить время зря, семья решила сделать ремонт в гостиной, а свободное время Немера проводит за чтением и просмотром спортивных передач. Но главной проблемой для Иосифа — чемпиона БССР и мастера спорта СССР в морском многоборье — стала сложность в возможности заниматься спортом. В разрешенные пару часов Иосиф часто выходит на пробежку. Бегает 8-10 километров. Всю жизнь занимался легкой атлетикой. По его словам, за то количество километров, которое он пробежал, он как минимум дважды обошел экватор. Раньше они с женой могли кататься на лыжах в лесу по 3-4 часа. Теперь — не больше двух.

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