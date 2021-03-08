В Берлине прошла акция солидарности с белорусскими женщинами
- 8.03.2021, 22:16
«Борьба и свобода – женского рода» – под таким лозунгом прошло шествие.
«Борьба и свобода – женского рода» – под таким лозунгом провели шествие в поддержку белорусок и белорусской революции представительницы диаспоры в Германии. Более 100 активисток собрались 8 марта на Аллее Карла Маркса, чтобы пройти шествием по берлинскому району Фридрихсхайн, передает «Белсат».
На своей странице Facebook организаторы напомнили: «8 марта – день не подарков и цветочков, а День равноправия женщин. В Беларуси женщины уже много месяцев борются за свободу для себя и других, они стали лицом и совестью революции».
На самой акции вспомнили как политиков – Светлану Тихановску и ее соратниц, так и активисток уличных протестов, таких, как Нина Багинская.
Участницы и участники шествия несли плакаты с именами политзаключенных женщин.
Архитектор и молодая мать Мария присоединилась к акции с дочерью в колясочку. Говорит, участвует, так как следит за политическими новостями с родины. Вспоминает, что после выборов «женщины несли цветы, пытались дарить их омоновцам, верили, что они не тронут женщин. Но мы увидели, что диктатура, как и патриархат, не жалеют никого».
Старшая женщина Ванесса Меклер держит плакат «Free Belarus» и рассказывает, что интересуется Беларусью, так как когда-то активно помогала организовывать лечение детям после Чернобыля. Ванесса уверена: «На женщинах держится все. Я знаю, что белоруски – сильные и умные. Хочу, чтобы они знали, что мы, немки, болеем за них!»
Акция белорусок Берлина стала одной из большого количества мероприятий, которые сегодня состоялись в столице Германии по случаю Международного женского дня. Несмотря на карантинные меры в Германии, собраться на марш и митинги в этот день в Берлине посчитали важным представительницы и представители профсоюзов, женских организаций, различных неформальных феминистских групп.